Journalist Boersma spant zaak aan tegen Nederlandse staat na uitzetting uit Turkije: ‘Mijn leven staat op z’n kop’

Journalist Ans Boersma. Beeld Joris Van Gennip

Boersma (31) werd vorige week donderdag onverwacht Turkije uitgezet. Dat werd aanvankelijk gezien als een nieuwe klap voor de persvrijheid in dat land. Maar al snel verklaarden de Turkse autoriteiten te handelen na informatie vanuit Nederland over banden van Boersma met de terreurorganisatie Al Nusra. De uitzetting zou een voorzorgsmaatregel zijn, ‘op geen enkele manier gerelateerd aan haar journalistieke activiteiten’.

Het Nederlandse OM bleek inderdaad informatieverzoeken te hebben gedaan bij Turkije over Boersma. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij de visumaanvraag van haar ex-vriend Aziz. Hij zou volgens het OM als lid van Al Nusra betrokken zijn geweest bij gevechtshandelingen en aanslagen waarbij veel doden vielen. Hij zit momenteel vast in Vught en moet op 12 februari voor de rechter verschijnen.

‘Geen bloed aan zijn handen’

In Nieuwsuur vertelde Boersma donderdag dat ze Aziz in Istanbul heeft ontmoet. In 2014 wilde ze hem meenemen naar Nederland, om hem onder andere voor te stellen aan haar ouders. Ze stond garant voor zijn toeristenvisum. Dat hij een vals paspoort had, zegt ze niet te hebben geweten. Dat hij banden had met een terreurorganisatie evenmin. Tegenover haar zou Aziz altijd hebben gezworen ‘geen bloed aan zijn handen te hebben’.

De trip naar Nederland zou volgens Boersma één of twee weken duren. Daarna zou Aziz met haar teruggaan naar Turkije, waar ze correspondent was voor onder meer het Financieele Dagblad (FD). Het OM lijkt echter te denken dat Aziz langere tijd in Nederland wilde blijven.

De relatie tussen de journalist en Aziz strandde in 2015. Toen hij in 2017 in Nederland in opspraak raakte, nadat hij bij een debat in De Balie in Amsterdam door Syrische activisten werd herkend als ‘IS-strijder’, dacht Boersma niet dat zij ook in de problemen zou komen. Ook toen vertelde ze haar werkgever, het FD, niet over haar relatie met de man.

‘Lichte aanwijzingen’

Afgelopen najaar kreeg Boersma in Turkije het gevoel dat ze werd gevolgd. Dat er iemand in haar huis was geweest. En dat ze werd afgeluisterd. Achteraf gezien, zegt ze, waren er wel wat ‘lichte aanwijzingen’ die erop wezen dat er wat mis was.

Advocaat Marq Wijngaarden zei tegen BNR Nieuwsradio dat Boersma een inreisverbod voor zes jaar heeft gekregen voor Turkije. Dat zou het gevolg zijn van informatie die Nederland naar Turkije stuurde. ‘Mijn stellige indruk is dat die informatie erg gekleurd was of niet correct en dat de staat daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ans Boersma’, aldus Wijngaarden, die denkt aan een schadevergoeding van zes jaarsalarissen voor zijn cliënt.