Joshua (16): ‘Volwassenen begrijpen de klimaatcrisis ook, maar wij gaan de gevolgen voelen’

Joshua op de Dam in Amsterdam. Beeld Wilhelm Bold

Je staat elke week op de Dam in Amsterdam. Wat doe je daar?

‘Ik kom daar sinds januari elke vrijdagmiddag heen, inmiddels geloof ik 43 keer. We spreken mensen aan, vooral andere jongeren, om ze bewust te maken van het klimaatprobleem. Dat gebeurt ook op allerlei andere plekken in het land. In september hadden we onze landelijke staking in Utrecht met zo’n 3.500 mensen.

‘Sommige jongeren vinden het leuk dat we ze aanspreken, en willen er echt wat mee doen. Vaak krijgen we ook vervelende reacties. Mensen interesseert het niet, of ze geloven niet in klimaatverandering. Maar stel dat je tien negatieve reacties hebt en één positieve, dan is die ene het waard. Dan heb je toch iemand bewuster gemaakt van het probleem.’

Fridays for Future is een jongerenorganisatie. Zijn jongeren meer betrokken bij het klimaat dan ouderen?

‘Volwassenen in mijn omgeving, mijn familie, op mijn school, begrijpen de klimaatcrisis ook. Als er geen pandemie was geweest hadden mijn ouders meegelopen in de mars. En ook mijn opa en oma – die politiek gezien wat rechtser staan – zijn het met me eens wat het klimaat betreft. Maar bij jongeren slaat het inderdaad meer aan. Wij zullen er simpelweg langer en meer effect van voelen.

‘De klimaatcrisis beangstigt mij – ik weet niet hoe de wereld er over vijftig jaar uitziet, maar in ieder geval niet zoals nu. En het gáát niet alleen veranderen, het verandert al: we maken het zelf mee in Limburg en onze buurlanden. Ik, mijn vrienden, mijn neefje en nichtje kunnen straks waarschijnlijk niet meer genieten van deze planeet.’

Niet bij alle jongeren slaat het aan.

‘Nee, mijn school is bepaald niet activistisch en daar speelt het niet erg. Mensen die ik niet mag ga ik niet aanspreken over het klimaat hoor. Maar mensen die een vergelijkbaar gedachtegoed hebben wel. Ik probeer ze over te halen mee te doen met onze stakingen en de mars, en vaak lukt dat ook.

‘Onder docenten speelt het meer, die vinden het ook goed dat ik activistisch ben. Ik ontmoette voor het eerst mensen van Fridays for Future op een klimaatconferentie waar mijn geschiedenisdocent me heen stuurde.

‘Toch wordt er weinig aandacht aan besteed in de les. Buiten de les aardrijkskunde hebben we het er niet over. Dat is heel jammer en heel gek: klimaatverandering raakt inmiddels elk aspect van het leven.’

Is er volgend jaar weer een mars, en staken jullie dan ook nog elke week?

‘Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel. Ik volg de klimaattop op de voet, het is mooi om te zien dat er ambitie is. Maar de deals die nu zijn gesloten zijn verre van genoeg. Ambitie moet worden vertaald in actie, om de opwarming te beperken.

‘Bij stakingen praten we veel over het klimaatnieuws en de politiek. Het is belangrijk dat jongeren hun stem laten horen voor verandering. Daarom hoop ik ook dat er veel mensen bij de mars zijn. Maar of er nu twintig-, dertig- of veertigduizend mensen komen – of meer –, ik ben blij met alle mensen die hun stem willen laten horen.’