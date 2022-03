Jos van Rey, veroordeeld voor corruptie, wéér met voorkeurstemmen in gemeenteraad: sluit wethouderschap niet uit

Jos van Rey, lijstduwer van de Roermondse partij LVR, brengt in een café zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Van Rey, lijstduwer op plaats 30, kreeg 1.756 voorkeursstemmen. Daarmee was hij opnieuw de populairste kandidaat op de LVR-lijst; lijsttrekker Dré Peters kreeg minder stemmen. ‘Gerechtigheid zit bij het gewone volk’, aldus de voormalige VVD-wethouder en -parlementariër donderdagmiddag. ‘Die spreuk hoorde ik van een oud-collega van u en hang ik boven mijn bed.’

Ondanks of misschien zelfs dankzij de corruptieaffaire is de veroordeelde ex-wethouder nog steeds een stemmenkanon in Roermond. Hij vindt nog steeds dat hij onterecht is veroordeeld, al bleef het vonnis tot bij de Hoge Raad overeind. ‘Ik ben gelukkig altijd gesteund gebleven door mijn kiezers’, zegt Van Rey.

De 76-jarige politicus gaat weer in de gemeenteraad zitten en acht zelfs een nieuw wethouderschap mogelijk. ‘Alles ligt open, ik sluit niks uit’, aldus Van Rey. ‘Na acht jaar op het strafbankje wordt het voor onze partij een keer tijd om te gaan besturen. Door onze geweldige overwinning – nummer twee GroenLinks heeft maar 5 zetels – is het bijna onmogelijk voor de andere partijen om ons nog langer uit te sluiten.’

De andere partijen volgen inderdaad op zeer ruime afstand van de LVR, door politieke tegenstanders ook wel spottend Lijst Van Rey genoemd. Bovendien leed coalitiepartij GroenLinks een gevoelig verlies van 2 zetels. Datzelfde geldt voor de andere collegepartij CDA, die zakte van 5 naar 3 zetels.

Tot dusver is de LVR, destijds opgericht door Van Rey en enkele kompanen in reactie op alle ophef over het corruptieschandaal rond zijn persoon, steeds buiten het gemeentebestuur gehouden. Maar door de enorme overmacht aan stemmen én de slechte verhoudingen tussen enkele huidige coalitiepartijen lijkt een zogenoemd cordon sanitaire voor de derde keer niet erg waarschijnlijk.

Van Rey vindt dat zijn partij nu eindelijk eens de lead moet krijgen bij de formatiebesprekingen. Die beloven, zoals gebruikelijk in Roermond, lastig te worden. Want aan de LVR kleeft niet alleen de corruptieaffaire rond de ex-wethouder. De vrij populistisch opererende partij veroorzaakte de afgelopen jaren herhaaldelijk ophef en rumoer in de gemeenteraad, met felle aanvallen op het gemeentebestuur en alle andere partijen, waarbij hard op de man of vrouw spelen niet werd geschuwd.

Geronselde volmachtstemmen

De verkiezingsavond in Roermond werd ontsierd door de bekendmaking, na het sluiten van de stembureaus, dat burgemeester Rianne Donders aangifte heeft gedaan vanwege het ronselen van volmachtsstemmen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn twee verdachten daarover gehoord. Om welke partij het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het ronselen van stemmen ligt in Roermond gevoelig, omdat Jos van Rey ook daarvoor is veroordeeld. Zijn veroordeling ging namelijk niet alleen om het aannemen van steekpenningen (corruptie), maar ook om het ronselen van stemmen en het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie bij een burgemeestersbenoeming.

‘Wij weten nergens van en hebben er niks mee te maken', bezweert Van Rey donderdag. ‘Niemand van ons is verhoord.’

