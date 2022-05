Jos van Rey (77) keert terug als wethouder van Roermond: ‘Kiezers hebben altijd vertrouwen in me gehouden’

Jos van Rey tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen hij, net als bij de vorige verkiezingen, lijstduwer was voor de LVR. Beeld ANP

De andere kandidaat-wethouder van de Liberale Volkspartij Roermond is Dirk Franssen (41), die ook de formatiebesprekingen met GroenLinks, VVD en PvdA leidt.

‘De 11-koppige fractie van de LVR heeft de twee beste kandidaten naar voren geschoven’, zegt Franssen zaterdag. ‘Het is een goede combinatie van een nieuw jong iemand en iemand met ervaring.’ GL, VVD en PvdA krijgen elk één wethouder.

In oktober 2012 stapte Van Rey geëmotioneerd op als VVD-wethouder met de woorden: ‘Zorg goed voor onze stad, os leef Remunj (ons lief Roermond).’ Drie dagen daarvoor had de politie in het kader van een corruptieonderzoek invallen gedaan in zijn woonhuis en werkkamer op het stadhuis.

Eind 2017 veroordeelde het gerechtshof in Den Haag de voormalige VVD-politicus tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar voor onder meer corruptie: hij liet zich jarenlang fêteren met luxe reizen (naar voetbalwedstrijden, vastgoedbeurzen en een vakantievilla in Saint-Tropez) door een - inmiddels overleden - projectontwikkelaar met wie hij bevriend was. Ook schond hij de geheimhoudingsplicht in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester en ‘rommelde’ hij met stempassen en volmachtbewijzen.

Geen bestuurlijke functie

Onderdeel van de straf was ook dat hij twee jaar lang geen bestuurlijke functie bij de overheid mocht vervullen, zoals wethouder of gedeputeerde. Volgens het vonnis, dat ook bij de Hoge Raad stand hield, heeft Van Rey met zijn handelen ‘het goede functioneren en de integriteit van het openbaar bestuur ondermijnd’.

De terugkeer op het pluche in de Limburgse bisschopsstad moet Van Rey, die alle beschuldigingen altijd hardnekkig heeft ontkend, als een triomf ervaren. Voelt het ook als een rehabilitatie? ‘U weet wat mijn adagium is: ik ben de enige Nederlander die ooit is veroordeeld wegens vriendschap’, antwoordt hij zaterdag via de telefoon. ‘Dat heeft me geweldig geraakt. Maar het heeft duizenden inwoners van Roermond ook geraakt. Het fijnste gevoel is dat de kiezers altijd vertrouwen in me hebben gehouden.’

Als gevolg van alle ophef over de corruptieaffaire keerde Van Rey de VVD in 2013 de rug toe. Hij richtte samen met andere Roermondse VVD’ers zijn eigen partij LVR op, door tegenstanders ook wel badinerend Lijst Van Rey genoemd. De lokale partij won de verkiezingen in zowel 2014 (10 zetels) als 2018 (9 zetels), maar werd met een ‘cordon sanitaire’ door de andere partijen uit het bestuurscollege geweerd.

Populairste kandidaat

Bij de verkiezingen in maart vergaarde de LVR zelfs bijna een derde van de stemmen in Roermond, goed voor 11 zetels. Van Rey, lijstduwer op plaats 30, was opnieuw de populairste kandidaat op de LVR-lijst en behaalde 1756 voorkeursstemmen. ‘Gerechtigheid zit bij het gewone volk’, zei hij in een eerste reactie. ‘Na acht jaar op het strafbankje wordt het voor onze partij een keer tijd om te gaan besturen. Door onze geweldige overwinning – nummer twee GroenLinks heeft maar 5 zetels – is het bijna onmogelijk voor de andere partijen om ons nog langer uit te sluiten.’

Toen al speculeerde hij over een terugkeer als wethouder: ‘Alles ligt open, ik sluit niks uit.’ Formeel zijn er ook geen bezwaren meer: hij heeft zijn beroepsverbod voor twee jaar, opgelegd door de rechter, uitgezeten. Hij kan ook gewoon een verklaring van goed gedrag (VOG) voorleggen, mocht dat worden gevraagd.

De LVR kreeg als allergrootste partij inderdaad de leiding bij de formatiebesprekingen, die aanvankelijk met CDA, GroenLinks en VVD werden gevoerd. Maar het CDA haakte afgelopen woensdag wegens een verschil van inzicht af, en werd vervangen door de PvdA. Of dat te maken heeft met de voorgenomen terugkeer van Van Rey als wethouder, is niet bekend. Van Rey uit al jarenlang felle kritiek op de christendemocraten, die hij ooit betitelde als ‘Corrupt Democratisch Appèl'.

Van Rey vindt het desgevraagd nog te vroeg voor felicitaties in verband met zijn hernieuwde wethouderschap - eerder was het voormalige Tweede Kamerlid wethouder in Roermond van 1998 tot 2012. Er moeten nog allerlei ‘formaliteiten’ worden uitgevoerd, waaronder ook de screening van de kandidaatwethouders door bureau Berenschot. Over de uitkomst daarvan maakt hij zich geen zorgen: ‘Anders was ik dit traject niet ingegaan.’