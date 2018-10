Jos de G. nu ook veroordeeld voor doodslag op Nicole van den Hurk in 1995

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 51-jarige Jos de G. dinsdag veroordeeld voor het verkrachten én doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. De Valkenswaardse tbs’er kreeg een gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd. Het vonnis leidde tot tranen bij de nabestaanden van het Eindhovense meisje, die 23 jaar moesten wachten op veroordeling van de dader.

Twee jaar geleden had de rechtbank Jos de G. alleen voor de verkrachting van het Eindhovense meisje veroordeeld. Dat hij haar vervolgens ook heeft gedood, vond de rechtbank wel aannemelijk, maar niet bewezen. Want op het meisje was namelijk ook het dna-spoor van ‘een onbekende derde persoon’ aangetroffen, naast die van de verdachte en haar vriendje John. Daarom kon de rechtbank niet uitsluiten dat ‘een mogelijke tweede dader van een verkrachting het slachtoffer heeft gedood’.

Het gerechtshof vindt dat scenario echter niet aannemelijk. Volgens het Hof is er geen bewijs dat een ander persoon bij het delict is betrokken. ‘Het gaat om heel weinig materiaal waarvan niet bekend is van wie het is’, aldus het hof. ‘Er zijn tal van oorzaken te bedenken waardoor dit spoor op het lichaam van het meisje is terechtgekomen. Dit spoor heeft daardoor geen bewijskracht.’

Het hof wijst erop dat ‘daartegenover drie sporen met celmateriaal van de verdachte staan die zijn aangetroffen in de intieme zone van Nicole’. Daar wordt een hoge bewijskracht aan toegekend. Ook is een schaamhaar van De G. op de jas van het meisje gevonden en zijn ‘diverse letsels’ op haar lichaam aangetroffen.

Verborgen in bos bij Lierop

Volgens het hof is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het meisje ook om het leven heeft gebracht. Om ontdekking van de verkrachting en de doodslag te voorkomen, heeft hij het lichaam van het meisje verborgen in een bos bij Lierop.

Het Openbaar Ministerie had , net als twee jaar geleden voor de rechtbank, veertien jaar cel geëist voor verkrachting en doodslag. De rechtbank veroordeelde de verdachte slechts tot vijf jaar cel wegens verkrachting. Zowel het OM als de verdachte is tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Jos de G., die zelf niet aanwezig was bij de uitspraak van het Hof, heeft altijd ontkend dat hij Nicole heeft verkracht en omgebracht. Hij beriep zich vaak op zijn zwijgrecht. Over zijn spermasporen in of op het lichaam van het meisje zei hij dat ze wellicht op vrijwillige basis seks hebben gehad. Hij kon zich dat niet concreet herinneren, maar liet wel doorschemeren dat hij destijds ‘goed lag bij de vrouwtjes’.

De G. kwam in beeld omdat zijn dna werd opgeslagen door een andere verkrachting in 2001. Daarvoor was hij tot tbs veroordeeld. Als gevolg van verbeterde dna-technieken werd hij in 2014 gearresteerd voor het verkrachten en doden van Nicole van den Hurk. Op dat moment had hij zijn tbs nog niet afgerond.

Persoonlijkheidsstoornis

Deskundigen hebben bij hem zowel persoonlijkheidsstoornissen als verslavingsproblemen geconstateerd. Maar volgens het Hof is niet meer vast te stellen of die stoornissen ook van invloed zijn geweest bij het delict in 1995. Daarom werd niet opnieuw tbs opgelegd.

Nicole verdween op 6 oktober 1995 op weg naar haar bijbaantje in een supermarkt in Eindhoven. Haar fiets werd nog diezelfde dag gevonden in het riviertje de Dommel, vlak langs haar fietsroute. Pas zes weken later werd haar stoffelijk overschot gevonden in de bossen bij Lierop, hemelsbreed 12 kilometer van de plek waar haar fiets was gevonden. Op het lichaam van het meisje, dat in vergaande staat van ontbinding verkeerde, zijn steek- en snijwonden aangetroffen alsmede letsel aan hoofd en kaak.

Jos de G. tijdens een eerdere zitting. Foto ANP

Zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof kwamen de dna-sporen op het lichaam van Nicole uitvoerig aan de orde. Ook in een andere geruchtmakende zaak, die rond de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, gaat alles waarschijnlijk draaien om het ‘dna-contactspoor’ dat op de onderbroek of pyjama van het Limburgse jongetje is gevonden.

Volgens het OM gaat het om ‘een daderspoor’. De advocaat van de gearresteerde Jos B. zegt echter dat dit dna-spoor helemaal niets bewijst en dat het OM ‘geen zaak heeft’. Advocaat Gerald Roethof wijst erop dat er ook andere dna-sporen op de plaats delict zijn gevonden.

De ouders van Nicole van den Hurk reageerden dinsdag emotioneel en opgelucht op de veroordeling. ‘Eindelijk gerechtigheid. Wij kunnen met deze uitspraak na al die jaren beginnen aan de verwerking van het verlies van ons meisje’, aldus de ouders. De G.’s advocaten hebben betoogd dat de verdachte geen eerlijk proces heeft gehad én dat het doorslaggevend bewijs ontbreekt. Zij bepleitten integrale vrijspraak. Advocaat Job Knoester zei na de uitspraak dat hij kansen ziet voor cassatie bij de Hoge Raad. ‘Ik ga mijn cliënt adviseren dat te doen’, aldus Knoester.