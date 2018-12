Jos B. wast zijn handen in onschuld, maar verklaart niet hoe zijn dna op de onderbroek van Nicky terechtkwam

Aquarel van Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998 Beeld ANP

‘Kiek mie aon!’, roept moeder Bertie Verstappen emotioneel en in Limburgs dialect naar Jos B., wanneer de verdachte woensdagmiddag voor een pauze uit de rechtszaal wordt geleid. Het is tekenend voor de emotionele lading die de hele dag in de rechtbank van Maastricht hangt. Voor het eerst zien de ouders en zus van Nicky Verstappen de verdachte, gekleed in rode trui en blauwe spijkerbroek en nog steeds met baard, in levenden lijve.

Ze zitten slechts enkele meters schuin achter de 56-jarige man die door justitie wordt verdacht van ontvoering, misbruik en het doden van de 11-jarige Nicky ruim twintig jaar geleden – slechts gescheiden door een agent van de parketpolitie. ‘In de kleine zittingszaal zal er slechts een paar meter tussen ons zitten, onwerkelijk’, twitterde Peter R. de Vries, woordvoerder van de familie, vlak voor de zitting. ‘Gaat hij eindelijk iets zeggen?’

Verdachte Jos B.

Zichtbaar gespannen betreedt B. de rechtszaal, strak voor zich uitkijkend. Hij heeft zich tot dusver, mede op advies van zijn advocaat, vooral beroepen op zijn zwijgrecht. Maar aan het begin van de rechtszitting geeft hij opvallend rustig antwoord op enkele vragen van de rechter.

‘Ik ben me zeer welbewust dat het heel moeilijk moet zijn voor de familie, zijn gemis en overlijden’, zegt hij. ‘Dat moet heel veel pijn doen, al twintig jaar. Maar ik vind het ook moeilijk om de feiten te horen waarvan ik verdacht word, en te zien dat ik daardoor in detentie zit. Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd. Ik ben niet de persoon die ontuchtige handelingen heeft gepleegd met Nicky, en ook niet de persoon die Nicky van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.’

Alleen het kijken naar en bezit van kinderporno kan hij niet ontkennen. Hij heeft de plaatjes ‘van jongens en meisjes’ opgeslagen op de harde schijf in zijn ouderlijk huis in Simpelveld. ‘Omdat ik geïnteresseerd ben in fotografie’, zegt hij.

Wil hij nog vertellen wat er in augustus 1998 is gebeurd op de Brunssummerheide, vraagt de rechter, en hoe zijn dna op de kleding van Nicky is terechtgekomen? Daarvoor is het ‘nog niet het moment’, antwoordt hij. Tegen de rechter-commissaris heeft hij eerder gezegd: ‘Als de tijd rijp is, ga ik iets zeggen.’

Advocaat Gerald Roethof

‘We moeten waken voor een tunnelvisie’, betoogt Roethof in een lang pleidooi waarin hij om de onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt vraagt. De verdenking is niet sterk genoeg, er is geen enkel hard bewijs tegen zijn cliënt. De dna-sporen zeggen volgens hem niets. Die kunnen daar ook door ‘onschuldig contact’ terecht zijn gekomen.

Advocaat Gerald Roethof komt aan bij de rechtbank waar Jos B. voor de rechter verschijnt. Beeld Freek van den Bergh

Zijn cliënt was als scoutingleider goed bekend op de Brunssummerheide. Misschien hebben Nicky en Jos B. hetzelfde toilet bezocht, waarbij ze dezelfde handdoek of deurklink hebben aangeraakt, opperde hij. Of een agent heeft het overgebracht, die B. vlak na de vondst van Nicky’s lichaam staande heeft gehouden toen hij langs fietste. ‘Het was warm, je schudt elkaar zwetend de hand en even later helpt die agent met het optillen van het lichaam, en daar heb je het dna’, aldus Roethof. ‘Wat zeggen dna-sporen over een delict?’

Roethof vraagt zich sowieso af of er wel sprake is van een delict. Want een duidelijke doodsoorzaak is nooit vastgesteld, seksueel misbruik volgens hem evenmin. Misschien is Nicky wel weggelopen uit het zomerkamp (‘na een ruzie met tentgenootjes’) en een natuurlijke dood gestorven. Het betoog van de advocaat leidt regelmatig tot verontwaardigde en emotionele reacties van de nabestaanden achter hem.

De advocaat vraagt de rechters niet te gaan gokken dat het OM met sterkere bewijzen tegen zijn cliënt komt. ‘Gokken doe je in het casino, niet in de rechtbank’, aldus Roethof.

Officier van justitie Paul Emmen

‘Een kerngezonde jongen van 11 sterft niet zomaar’, zegt Emmen, één van de twee aanklagers. En alles wijst erop dat B. de jongen ook seksueel heeft misbruikt en het slachtoffer daarna in het dennenbosje op een kilometer afstand van het zomerkamp heeft neergelegd. Er zijn 21 dna-sporen van B. op de kleding en het lichaam van Nicky aangetroffen: op 18 plekken op de onderbroek, 1 op de pyjamabroek en 2 op het lichaam. Ook zijn 3 haren van B. gevonden: 2 op de onderbroek en 1 op de pyjamabroek.

Hoe komen zoveel sporen op nota bene de onderbroek van een 11-jarige jongen? ‘Het is aan B. om aan te geven hoe zijn dna op Nicky terecht is gekomen, maar juist op dit punt beroept hij zich op zijn zwijgrecht’, aldus Emmen.

Hij wees ook op de seksuele voorkeur van B. voor jonge jongens. In 1984 en 1985 heeft hij zich ook aan minderjarigen vergrepen – dat zedendelict werd echter geseponeerd. ‘Daarbij pakte hij de jongens van achteren vast en voelde hij in hun onderbroek aan hun piemel’, aldus de aanklager.

Volgens Emmen heeft B. zijn slachtoffer door verstikking (‘het afklemmen van luchtwegen of het afdekken van mond of neus’) om het leven gebracht. Van die doodsoorzaak is wel vaker nauwelijks letsel te zien.

Het OM heeft het NFI gevraagd of een 3D-model kan worden gemaakt van de dna-sporen. Ook wordt B. nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het OM verwacht dat het onderzoek pas in mei zal worden afgerond, waarna wellicht in juni een regiezitting kan worden gehouden. De inhoudelijke behandeling zal op zijn vroegst eind volgend jaar plaatsvinden.

Tot die tijd moet B. vast blijven, vindt het OM. ‘Vanwege de geschokte rechtsorde, het vluchtgevaar en het risico van recidive’, aldus officier Emmen.

Rechtbankvoorzitter B. van der Aa

Na beraad van ruim twee uur komt de rechtbank tot een duidelijke beslissing: Jos B. blijft vastzitten omdat er voldoende verdenkingen tegen hem zijn dat hij Nicky heeft verkracht en gedood. Vooral over het mogelijke seksuele misbruik is rechtbankvoorzitter Van der Aa expliciet: de slijmvliesbeschadiging en bloedingen bij de anus wijzen op anale penetratie.

Ook droeg Nicky zijn onderbroek en pyjamabroek binnenstebuiten, waardoor ‘aannemelijk is dat die zijn uitgetrokken’. Hij onderstreept ook dat B. geen enkele verklaring heeft gegeven over de dna-sporen die vooral op de onderbroek van Nicky zijn aangetroffen.