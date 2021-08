Jos B. opnieuw verhoord na belastende verklaring van een medegevangene

Jos B. (links) met naast zich zijn advocaat Gerald Roethof tijdens een zitting in de strafzaak-Nicky Verstappen. Beeld ANP Graphics

De advocaat van de medegevangene heeft dit begin juni gemeld bij het Openbaar Ministerie (OM), waarna de medegevangene op 3 juni is gehoord. De inhoud van dat verhoor is niet openbaar gemaakt, maar volgens de advocaat zou zijn cliënt met Jos B. hebben gesproken over de strafbare feiten waarvan B. wordt verdacht. Het OM heeft de belastende verklaring toegevoegd aan het dossier van de verdachte.

Dat blijkt uit de door het Gerechtshof gepubliceerde uitspraak, waarin woensdag bekend werd gemaakt dat één van de rechters in het hoger beroep zich terugtrekt. De raadsheer heeft in het verleden de medegevangene die met Jos B. sprak in verschillende strafzaken bijgestaan als advocaat. Om de schijn van partijdigheid te voorkomen is de raadsheer nu verschoond.

Hoewel de inhoud van de verklaring nog niet openbaar is gemaakt, is duidelijk is dat Jos B. de verklaring betwist. Hij werd op 2 juli verhoord naar aanleiding van de belastende verklaring. Tijdens dat verhoor zei de verdachte nog nooit met iemand inhoudelijk over de zaak te hebben gesproken.

Hoger beroep

B. heeft tot dusver altijd ontkend dat hij iets met dood van 11-jarige Nicky Verstappen te maken heeft. Tijdens een zomerkamp in 1998 verdween de Limburgse jongen. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in de buurt. Pas twintig jaar later werd Jos B. aangehouden na een DNA-match. Afgelopen november werd hij door de rechtbank in Maastricht veroordeeld voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky. Het OM ging in hoger beroep, omdat de openbare aanklager wil dat B. ook voor opzettelijke doodslag wordt veroordeeld. Gerald Roethof, de advocaat van de verdachte, gaat opnieuw voor vrijspraak pleiten.

Over de inhoud van de nieuwe getuigenverklaring zal waarschijnlijk meer duidelijk worden tijdens de volgende zitting op 3 september. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep begint pas op 10 november.