Advocaat Gerald Roethof spreekt met de media bij de rechtbank in Maastricht waar Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Nicky Verstappen, werd voorgeleid aan de raadkamer. Foto ANP

Volgens de raadkamer zijn er meer verdenkingen tegen Jos B. dan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een levensdelict, een zedendelict en de ontvoering van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. ‘Daarnaast zijn er ernstige bezwaren tegen Jos B. gerezen voor het bezit van kinderporno’, aldus een toelichting van de rechtbank.

Er zijn ook andere redenen om de verdachte langer vast te houden. ‘Niet alleen is de rechtsorde ernstig geschokt door de feiten waarvan Jos B. verdacht wordt. De rechtbank vreest ook voor vlucht en voor herhaling als hij op vrije voeten zal worden gesteld’, zo luidt de verklaring.

De advocaat van Jos B., Gerald Roethof, had eerder om vrijlating gevraagd. Hij betoogde voor de raadkamer dat het Openbaar Ministerie geen enkel bewijs heeft dat Jos B. iets te maken heeft met de dood of verkrachting van Nicky en daarom onmiddellijk moet worden vrijgelaten. ‘Mijn cliënt is niet de dader’, zei hij na afloop van de besloten zitting.

B. heeft geen bekentenis afgelegd. Of hij het plegen van het delict heeft ontkend of zich beroept op zijn zwijgrecht, wilde Roethof niet zeggen. Wel zei hij na afloop dat het nog maar de vraag is of de 11-jarige Nicky door een delict om het leven is gekomen. De doodsoorzaak is nooit vast komen te staan, seksueel misbruik evenmin. Het kan ook zijn dat de jongen is verdwaald op de hei en een natuurlijke dood is gestorven, betoogde de advocaat tijdens een persgesprek in de wandelgangen van het gerechtsgebouw.

‘Geen sperma, geen bloed’

Als er wel sprake is van een delict, aldus Roethof, dan kan B. niet worden aangewezen als de dader. Er is weliswaar een dna-contactspoor van B. aangetroffen op de pyjamabroek of onderbroek van Nicky, maar dat zegt volgens de advocaat niets. ‘Geen sperma, geen bloed’, onderstreepte hij. Of het dna afkomstig was van speeksel, huidschilfers of iets anders, wilde hij niet zeggen. Bovendien benadrukte hij dat er bij het lichaam van Nicky ook dna-sporen van vier andere mensen zijn aangetroffen.

Hoe het dna dan op de kleding van Nicky is gekomen? Dat kan allerlei oorzaken hebben, volgens Roethof. Het spoor kan er bijvoorbeeld zijn beland via contact met de (inmiddels overleden) marechaussee, die B. enkele uren na het vinden van het lichaam ondervroeg over zijn aanwezigheid bij de plaats delict. Of via de tent waarin Nicky lag, omdat B. actief was in de scouting. ‘Misschien heeft hij die tent aangeraakt’, aldus Roethof.

‘Er is geen zaak’, concludeerde Roethof. ‘Daarom heb ik de raadkamer gevraagd een einde te maken aan het onnodige lijden van de familie en mijn cliënt. Mijn cliënt is niet de dader.’