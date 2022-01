Jos B. in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar voor ontvoeren, misbruiken en doden Nicky Verstappen

De ouders van Nicky Verstappen samen met Royce de Vries (tweede van rechts) in de rechtszaal voor aanvang van een eerdere pro-formazitting. Beeld ANP

Het seksueel binnendringen en gekwalificeerde doodslag, een vorm van doodslag om een ander strafbaar feit te verbergen, achtte het hof niet bewezen. Het Openbaar Ministerie had die zwaardere vergrijpen wel ten laste gelegd en daarom 20 jaar celstraf geëist.

Advocaat Gerald Roethof had voor vrijspraak gepleit. Verdachte Jos B. zei in zijn laatste woorden voor het Hof in november: ‘Ik heb Nicky Verstappen niets misdaan.’ Daar ging het hof niet in mee. Volgens het hof heeft B. Nicky onverhoeds vastgegrepen en vastgehouden met zijn hand voor diens mond of neus om ontuchtige handelingen te verrichten. Hij heeft daarmee het risico genomen dat Nicky zou overlijden. ‘Zijn seksuele bevrediging was belangrijker dan het leven van Nicky’, aldus het hof.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Anderhalve dag later werd zijn lichaam gevonden in een nabijgelegen kerstbomenperceel.

Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018, na een grootschalig dna-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van de Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.

Het dna van B. is aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. Zowel de onderbroek als pyjamabroek zat achterstevoren en binnenstebuiten toen Nicky werd gevonden. Onder deskundigen is geen overeenstemming over of de jongen misbruikt is. Het Openbaar Ministerie meent van wel.

Zedenverleden

De 59-jarige B. heeft altijd ontkend iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Eerst zweeg hij en pas na lange tijd verklaarde hij destijds wel het levenloze lichaam van de jongen te hebben gevonden. Hij durfde dat echter niet te melden aan de politie, omdat hij een zedenverleden (ontucht met jonge jongens) had.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. in november 2020 tot een celstraf van 12,5 jaar. Zowel B. als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Naast meerdere deskundigen werd tijdens het hoger beroep ook een veroordeelde moordenaar opgeroepen als getuige: Bekir E., die de 16-jarige Rotterdamse scholiere Hümeyra heeft doodgeschoten. Volgens E. heeft B. in de gevangenis een bekentenis tegenover hem gedaan: hij zou Nicky per ongeluk hebben gedood door te lang zijn hand voor diens mond te houden.

Hoge Raad

B. deed de verklaring van E. af als pure onzin. Het OM heeft eveneens twijfels over de verklaring, waardoor deze uiteindelijk niet is gebruikt voor de bewijsvoering.

Na de uitspraak van het hof is nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Die kijkt echter niet inhoudelijk naar de zaak, maar vooral naar de juridische procedure. Wanneer de Hoge Raad oordeelt dat er procedurele fouten zijn gemaakt, kan de zaak voor een nieuwe behandeling worden doorverwezen naar een ander gerechtshof.