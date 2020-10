Jos B.: ‘Hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?'

Een geblindeerde auto komt aan voor de laatste zittingsdag van de rechtszaak tegen Jos B. Beeld ANP

‘Het was in 1998 een mooie dag. Maar hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?’ Zo begint verdachte Jos B. (57) vrijdagmiddag zijn laatste woord voor de rechtbank in Maastricht . ‘Toen duidelijk werd dat ik een lichaam zag liggen heb ik gelukkig niet getwijfeld om in actie te komen. Ik ben er zo snel mogelijk naartoe gegaan en heb op lichaamsfuncties gecontroleerd.’

Dat lichaam was van de 11-jarige Nicky Verstappen, zo heeft B. vorige week al tijdens de eerste zittingsdag in een videoverklaring gezegd. Het Openbaar Ministerie gelooft niets van die verklaring en spreekt van ‘een ingestudeerd toneelstukje’. Justitie heeft 15 jaar cel plus tbs met dwangverpleging tegen hem geëist wegens het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky.

‘Ondanks alles wat me sinds ‘98 tot nu toe overkomt, kan ik nog steeds zeggen: ik heb geen enkele spijt dat ik dat gedaan heb destijds’, vervolgt B. in zijn laatste woord. Hij heeft er wel spijt van dat hij zo laat met zijn verklaring is gekomen, vorige week pas. Hij heeft veel te lang ‘met dat geheim rondgelopen’. Hij vertelt dat hij niet de moed had. Want ‘wie gelooft nou een ex-delinquent’?

Geëmotioneerd en hakkelend spreekt hij tot de rechtbank, soms met lange stiltes tussen de woorden. Hij refereert aan het jaar 1985 toen de politie bij hem thuis kwam omdat hij twee jonge jongens had betast. Hij was zelf niet thuis, maar meldde zich later zelf op het politiebureau. ‘De woorden van de rechercheur in ‘85 – “wat er ook maar gebeurt met een kind, we zullen jou vinden – zijn me altijd bij gebleven’, verklaart hij met een snik in zijn stem.

In 1998 had hij die moed niet meer, aldus Jos B., en meldde hij niet bij de politie dat hij een overleden jongetje had gevonden. Hij hield dat geheim jarenlang voor zich en kwam er pas vorige week mee naar buiten. ‘Heeft die verklaring de antwoorden kunnen geven op de vragen van de moeder: heeft hij pijn gehad, was hij bang, heeft hij nog om ons geroepen?’, aldus B. ‘Ik heb die antwoorden niet.’

Hij vindt het jammer dat de ouders geen waarde hechten aan zijn verklaring: ‘Ze willen een veroordeling; ze willen een verdachte; ze willen een dader. En die zit hier, volgens hun. Dat ben ik.’ Ook het OM gelooft hem niet. Justitie gebruikt zijn verklaring alleen om de verdenking sterker te maken en het vervolgens af te schuiven, aldus de verdachte: ‘De hele verklaring doet er niet toe, aldus het OM.’ Voor hem zelf resteert slechts opluchting: ‘Ik ben mijn geheim kwijt.’

Aan het slot van zijn acht minuten durende betoog vraagt hij de rechtbank om ‘waarde te hechten’ aan uitspraken en verklaringen. ‘U beslist hoe mijn leven er verder gaat uitzien’, zegt B. geëmotioneerd. ‘Ik hoop op een wijs besluit.’

De rechtbankvoorzitter antwoordt daarop kort en bondig: ‘Goed, we hebben u gehoord.’ Om alles ‘goed te wegen’, heeft de rechtbank meer tijd nodig dan gebruikelijk om tot een besluit te komen. De uitspraak is vrijdag 20 november.