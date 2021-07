Jort Kelder betaalde in 2017 voor filmpjes over Forum: ‘Ik ben geen sponsor van welke partij dan ook’

Baudet en Kelder in hechtere tijden, volgens Kelder zien de twee elkaar nu zelden meer: ‘Ik ben de controverses rond zijn partij en persoon zat.’ Beeld Fotopersbureau HCA / Patrick Har

In die periode presenteerde Kelder nog niet de talkshows Op1 en Buitenhof. Wel schoof hij regelmatig aan bij praatprogramma’s om als politiek commentator te praten over de Tweede Kamerverkiezingen, die toen aanstaande waren.

Volgens Kelder hadden de filmpjes ‘geen enkele invloed’ op zijn onafhankelijkheid. Hij wil niet telefonisch reageren op vragen, maar stuurt wel via WhatsApp spraak- en tekstberichten. ‘Ten overvloede’, appt hij, ‘ik ben geen sponsor van welke partij dan ook, heb alleen een soort camerastage voor mijn gaande redacteur mogelijk gemaakt. Het had voor ieder ander journalistiek project kunnen zijn, en ook voor andere partijen, maar FvD was de spannendste.’

Kelder heeft ‘net nog een natte lunch voor een politicus afgerekend’, appt hij, ‘ik zie niet goed waarom dit niet zou kunnen, en doe dat ook regelmatig voor allerlei gezindten. De obsessie met Baudet maakt dat sommigen hier een rel van hopen te maken.’

Partijdigheid

Denkt hij niet dat hier hiermee de schijn van partijdigheid wekt? ‘Nee, want dan moeten jullie weer allemaal rectificeren dat ik toch niet his master’s voice van de VVD-premier ben.’ Kelder is al sinds zijn studententijd goed bevriend met Mark Rutte en kreeg kritiek nadat hij de premier tijdens de laatste campagne kritiekloos interviewde voor De Jortcast, een programma dat ook op NPO Radio 1 wordt uitgezonden.

Kelder wijst erop dat hij de redacteur betaalde voordat hij presentator werd van Op1 en Buitenhof. Zou hij het ook hebben gedaan als hij die programma’s toen al had gepresenteerd? ‘Weet ik niet’, stuurt hij. ‘Andere tijd, 2016/17.’

Kelders betalingen kwamen aan het licht door een interview met Thierry Baudet, mede-oprichter en fractievoorzitter van Forum voor Democratie, bij de podcast Podbast. Baudet vertelde daarin dat een redacteur van Hoe heurt het eigenlijk?, een programma over etiquette dat Kelder presenteerde, in 2016 tijdelijk zonder werk kwam te zitten omdat het programma stopte.

Carrièreswitch

Die redacteur wilde een ‘carrièreswitch’ maken en filmpjes gaan produceren, zegt Kelder in een spraakbericht. Kelder adviseerde de redacteur daarop, gezien de verkiezingen die eraan zaten te komen, ‘in de politieke campagnes’ te gaan zitten. De redacteur moest FvD gaan volgen, raadde Kelder aan, daar was het meeste tumult. Kelder: ‘Thierry Baudet was toen the new kid on the block.’

Kelder was destijds bevriend met Baudet. Speelde dat mee? ‘Mijn kennis van Baudet hielp, natuurlijk, maar ik ken ook andere politici die ik het ook zou kunnen vragen’, stuurt hij via Whatsapp. Op de vraag of de twee nog bevriend zijn, stuurt Kelder: ‘Ik gun hem geluk, maar we zien elkaar zelden of nooit, ik ben de controverses rond zijn partij en persoon zat.’ Ook schrijft hij: ‘FvD begon als intellectueel rechts, het is nu wappie los.’

Nadat de redacteur had gezegd Baudet te willen volgen, nam Kelder contact op met de FvD-leider, die het ook een goed idee vond. De redacteur maakte de laatste vier weken voor de verkiezingen ‘elke dag’ een filmpje voor Forum voor Democratie, zei Baudet in de Podbast.

Groot geschenk

‘Dat was echt een groot geschenk van Jort, dat was heel tof dat-ie dat deed. En daar kwamen toen ook een paar filmpjes uit die bij Jinek en bij Pauw & Witteman, of hoe dat ook maar heette toen, werden vertoond. Dat zorgde voor publiciteit.’ FvD kwam met twee zetels in de Tweede Kamer.

Kelder zegt geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij de inhoud van de filmpjes. ‘Wat ik wilde, is dat er net als in de zeventiger jaren, toen er een goede politieke reportage over Den Uyl (PvdA-premier, red.) werd gemaakt, de opkomst van een, in zekere zin, fenomeen als Baudet vastgelegd zou worden. Er was een historische politiek-journalistieke reden voor om dat te doen.’

De redacteur kwam ‘enigszins onthutst’ terug van zijn opdracht, zegt Kelder. ‘Hij had wat dingen gezien waarvan hij niet wist dat ze bestonden. Hij is ook helemaal geen Forum-aanhanger. Het is een jongen met journalistieke camera-ambities die zijn eigen edits wilde maken.’ Welke dingen hij had gezien, weet Kelder niet. ‘Ik heb het er eigenlijk nooit meer over gehad, was het tot nu toe compleet vergeten.’