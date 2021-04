Jordanië zegt staatsgreep te hebben verijdeld, oud-kroonprins Hamza ontkent betrokkenheid

Hamza bin Hussein (rechts) met zijn broer Hashem. Beeld AP

In een videoboodschap die Hamza zaterdag naar de BBC stuurde, ontkent hij dat hij betrokken was bij een complot tegen de koning. Wel hekelde hij de corruptie, de incompetentie en de onvrijheid in zijn land. ‘Zelfs de minste kritiek op het beleid leidt tot arrestatie en mishandeling door de veiligheidsdiensten, en het punt is bereikt waarop niemand meer kan spreken of zijn mening geven zonder te worden gepest, gearresteerd, lastig gevallen en bedreigd’, aldus Hamza.

Het Jordaanse leger ontkende dat Hamza huisarrest heeft gekregen. Volgens een woordvoerder zou hem slechts zijn verzocht te stoppen met activiteiten die ‘de veiligheid en stabiliteit van Jordanië’ bedreigen.

De ingreep van de Jordaanse autoriteiten volgt op een periode van politieke en economische onrust. De Jordaanse economie is getroffen door de toestroom van ongeveer 650 duizend Syrische vluchtelingen op een bevolking van ruim 10 miljoen inwoners. De situatie verslechterde verder door de coronapandemie.

Corruptie

De afgelopen weken protesteerden tribale leiders tegen de toename van de werkloosheid en armoede, veroorzaakt door corruptie en incompetent economisch beleid. De voormalige kroonprins Hamza heeft de afgelopen maanden veel van deze leiders ontmoet. Hij is een populaire figuur in de tribale gebieden, mede vanwege de fysieke gelijkenis met zijn vader, koning Hussein die van 1952 tot 1999 regeerde. ‘De laatste jaren heeft hij een nieuwe stijl van communicatie ontwikkeld met tweets en scherpe kritiek op slecht beleid. Dat zit in zijn natuur, hij wil meetellen in de politiek', zei de Jordaanse analist Amer Al-Sabaileh in de Franse krant Le Monde. Koning Abdullah zou met het huisarrest van Hamza het signaal hebben willen geven dat harde kritiek op de regering niet wordt getolereerd.

De 40-jarige Hamza is de oudste zoon van koning Hussein en zijn vierde vrouw, koningin Noor. Hij ging naar de chique kostschool Harrow in Groot-Brittannië en studeerde af aan de Britse militaire academie Sandhurst. Ook studeerde hij aan Harvard in de Verenigde Staten.

Hamza gold als een favoriet van koning Hussein. Bij diens dood in 1999 werd hij echter te jong geacht voor de troon. Zijn 19 jaar oudere halfbroer Abdullah werd koning en benoemde Hamza tot kroonprins. In 2004 werd Hamza de titel van kroonprins ontnomen omdat Abdullah zijn halfbroer ‘zijn vrijheid wilde teruggeven’. Abdullahs zoon, die ook Hussein heet, werd de nieuwe kroonprins - een wisseling waarmee de koning zijn macht verder versterkte.

In een periode van politieke en economische onrust lijkt koning Abdullah zijn macht verder te consolideren, door tientallen mensen te arresteren en Hamza politiek uit te schakelen. De Verenigde Staten, Egypte, Saoedi-Arabië en andere bondgenoten spraken zaterdag meteen hun steun uit aan koning Abdullah. Zij zien Jordanië als een bolwerk van stabiliteit in het Midden-Oosten en een belangrijke bondgenoot tegen Islamitische Staat en andere terroristische bewegingen.