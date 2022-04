Jordaanse prins doet afstand van titel: ordinaire familieruzie of politieke onvrede?

Prins Hamzah bin Hussein (links) en zijn halfbroer koning Abullah II (rechts). Beeld Mike Nelson / EPA

Voor miljoenen inwoners van Jordanië begon de ramadan dit jaar met een kleine aardschok: de 42-jarige prins Hamzah bin Hussein maakte via Twitter bekend dat hij per direct afstand doet van zijn koninklijke titel. Niet omdat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen (hij heeft vijf dochters en twee zoons), maar omdat zijn ‘persoonlijke opvattingen en principes’ niet overeenkomen met ‘het pad, de regels en de moderne methoden van onze instituties’.

In het doorgaans zo kalme koninkrijk was dat een kanonskogel. Wat ging eraan vooraf?

Couppoging

Het korte antwoord voert terug tot april vorig jaar, om precies te zijn 3 april 2021, op de dag af een jaar voor zijn tweet van dit weekeinde. De ordediensten plaatsten prins Hamzah die dag onder huisarrest, nadat de regering in Amman een ‘kwaadaardig plan’ had ontdekt dat de ‘veiligheid en stabiliteit’ van het land in gevaar dreigde te brengen. Een couppoging, in gewone mensentaal.

Twee andere verdachten – beiden met goede banden met buurland Saoedi-Arabië – verdwenen voor vijftien jaar in de cel. De Saoediërs ontkenden iedere vorm van betrokkenheid. In Jordanië ging de deksel op de zaak toen justitie de media verbood om over de affaire te berichten.

Huisarrest

Wel deed de prins verwoede pogingen zijn zaak te bepleiten. In een filmpje dat hij de BBC vanuit zijn isolement wist toe te spelen, was een nerveuze man in burgerkloffie te zien. Hij ontkende de aantijgingen, maar gaf het regime van zijn halfbroer, koning Abdullah II, er hard van langs.

Zelfs de kleinste kritiek op regeringsbeleid, zei hij, kan critici in Jordanië de kop kosten. ‘Het heeft een punt bereikt waarop niemand nog langer zijn mening kan geven zonder getreiterd, gearresteerd, geïntimideerd en bedreigd te worden.’ De weg naar een veilige terugkeer in de familie was daarmee afgesneden. Sinds zijn huisarrest is de prins slechts één keer in het openbaar gezien.

Familieruzie

Het is verleidelijk de zaak-Hamzah af te doen als een ordinaire familieruzie, naar het voorbeeld van prins Harry (de ‘Megxit’) in Groot-Brittannië. Volg je die lezing, dan kun je bijvoorbeeld verwijzen naar 2004, toen koning Abdullah II zijn halfbroer de titel van troonopvolger ontnam, om die vervolgens aan zijn eigen zoon te geven. Tussen de halfbroers heeft het nooit geboterd.

Hamzahs moeder, voormalig koningin Noor, is al net zo actief op Twitter en sprak van ‘karaktermoord’ op haar zoon. Sommigen zien in haar de genius achter de plannen voor een coup. De in Amerika geboren Noor was de vierde (en laatste) vrouw van koning Hussein, die in 1999 overleed. Het echtpaar beschouwde Hamzah als hun oogappel, maar sloeg hem over voor de troonopvolging, omdat hij toen nog te jong was om het stokje over te nemen.

Politieke onvrede

Er is ook een tweede, meer gevoelige lezing, die te maken heeft met de politieke onvrede in Jordanië. De hervormingen die de koning herhaaldelijk beloofde, zijn er nooit gekomen en de corruptie is groot. Prins Hamzah staat bekend als vroom en populair bij met name de stammen in het oostelijke woestijngebied. Voor de dynastie van de Hasjemieten – sinds honderd jaar aan de macht – is steun van die stammen cruciaal; ze zijn de ruggegraat van onder meer het leger en de geheime diensten.

De voorbije jaren liet de prins geregeld zijn gezicht zien tijdens tribale vergaderingen, waar kritiek te beluisteren viel aan het adres van de koning. Steeds vaker presenteerden de stammen Hamzah als het boegbeeld van hun onvrede.

Schisma op straat

Riskant werd het toen de coronapandemie uitbrak en er door een gebrek aan zuurstofflessen tien doden vielen in een nieuw gebouwd ziekenhuis. Demonstraties naar aanleiding van de corrupte praktijken werden met traangas neergeslagen. De koning legde een bezoek af om de onvrede te sussen, maar moest daarna toezien hoe prins Hamzah hem de loef probeerde af te steken door de nabestaanden van de gestorven covidpatiënten bij hen thuis te condoleren. Het schisma binnen de koninklijke familie lag daarmee op straat.

Hoe nu verder? Prins Hamzah maakt sinds het begin van de rel een wispelturige indruk; hij lijkt zelf niet precies te weten wat hij wil. Een maand geleden tekende hij nog een excuusbrief en vroeg hij om vergiffenis. ‘Ik heb me vergist, Uwe Majesteit, en vergissen is menselijk.’ Hij zei ‘de bladzijde’ te willen omslaan. Nu kiest hij de vlucht naar voren door met de familie te breken. Zover is het overigens nog niet helemaal: het is de koning die het laatste woord heeft over het afgezegde lidmaatschap.

3 X PRINS HAMZAH EN DE KONINKLIJKE FAMILIE Profeet Mohammed

De koninklijke familie in Jordanië zegt af te stammen van Hasjim ibn Abd Manaf, een vooraanstaand lid van een stam in het tegenwoordige Saoedi-Arabië en de overgrootvader van de islamitische profeet Mohammed. Mohammed Bin Salman

De spilfiguur in het veronderstelde complot is Bassem Awadallah, een Jordaniër die in 2007 kortstondig leiding gaf aan de koninklijke hofhouding maar daarna uit de gratie viel. Hij zou de coupplannen hebben besproken in geheime chatgesprekken met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Koning Abdullah II

Koning Abdullah II, een bondgenoot van het Westen, kwam voor in de zogeheten Pandora Papers: hij blijkt voor ruim 83 miljoen euro aan vastgoed te bezitten in onder meer Malibu en Londen, aangeschaft via offshorebedrijven.