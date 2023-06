Joran van der Sloot donderdag uitgeleverd aan VS na afgewezen beroep

Joran van der Sloot toen hij in 2012 werd voorgeleid in Lima, Peru. Beeld Reuters

De 18-jarige Holloway werd in 2005 voor het laatst gezien op Aruba, waar ze samen met Van der Sloot een bar verliet. Haar lichaam is nooit gevonden en Van der Sloot werd uiteindelijk niet vervolgd voor de verdwijning. Wel verdenkt het Amerikaanse OM hem van afpersing van de familie van Holloway.

Van der Sloot zou de familie in 2010 hebben beloofd om in ruil voor 250 duizend dollar te vertellen wat er met Holloways lichaam was gebeurd. Nadat haar moeder een voorschot van 25 duizend dollar had betaald, zou hij een plek hebben genoemd waar ze niet lag.

De 35-jarige Van der Sloot, een Nederlands staatsburger, zit momenteel een gevangenisstraf van 28 jaar uit in Peru, waar hij werd veroordeeld voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Peru was bereid hem tijdelijk uit te leveren aan de VS voor het proces, waarna hij moet terugkeren om de rest van zijn straf in Peru uit te zitten. Pas daarna zou hij naar de Verenigde Staten kunnen om zijn eventuele andere straffen uit te zitten.

Dinsdag werd echter duidelijk dat Van der Sloot niet van plan was mee te werken aan zijn uitlevering en in beroep ging. Na een hoorzitting op dinsdag is dat beroep afgewezen, maakte het hooggerechtshof in Peru bekend op Twitter.