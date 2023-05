Joost Prinsen doet examen Frans: ‘Totaal anders dan zestig jaar geleden’

Presentator Joost Prinsen. Beeld ANP / Robin Utrecht

Zonder zijn woordenboek te raadplegen vliegt Joost Prinsen door de eerste tekst van het Frans examen over een hondje (toutou) dat leerlingen opbeurt op school. Het examen is totaal anders dan zestig jaar geleden, concludeert Prinsen na het doornemen van de vragen. ‘Het gaat vooral over het begrip van de tekst, en niet zozeer of je in staat bent het te vertalen.’

Al is niet alles veranderd in de tussentijd, zegt de presentator. Hij deed zelf zijn examen Frans begin jaren zestig, aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. ‘Destijds stonden de kranten ook al vol met ophef over de examenvragen, net als deze rubriek.’

Veel leerlingen zullen met jaloezie hebben gekeken naar het gemak waarmee Prinsen – die vaak in Frankrijk op vakantie is gegaan, fan is van Franse chansons en wiens zus in Zwitserland woont – de teksten doorneemt. Maar voor de leerlingen neemt hij ‘zijn petje af’, want dertien teksten doornemen in twee uur tijd is niet niks.

Tip: havo examen bedrijfseconomie Voor havisten staat woensdag het examen bedrijfseconomie op het programma. Leer ter voorbereiding de formules die achterin je syllabus staan uit je hoofd, zegt economie- en bedrijfskundedocent Patrick Keller, die online bekendstaat als Meester Patrick (266 video’s en 6.890 volgers op Youtube). ‘Soms wordt er een vraag gesteld over de uitkomst van een formule of een onderdeel van de formule. Schrijf de volledige formule dan op. Dat schept een kader waarbinnen je antwoord moet passen’, zegt hij. ‘Zo helpt rekenvaardigheid ook bij het beantwoorden van theorievragen.’

Gelukkig vormen de verschillende onderwerpen een ‘kleurrijke mix om te lezen’. Hij somt een paar op: les Ballos (de ballenjongens en -meisjes) van Roland Garros, een interview met de bekende Franse acteur Omar Sy, een artikel over vrouwelijke dj’s en een profiel van een meisje dat kapster wil worden. ‘Het is voor een ouder iemand natuurlijk moeilijk om te taxeren wat de jeugd aanspreekt, maar ik denk dat deze onderwerpen dicht bij hun eigen belevingswereld liggen.’

Prinsen is de bedenker van de populaire kennisquiz Met Het Mes Op Tafel en presenteerde het programma maar liefst achttien jaar. Hij kan zich voorstellen dat veel examenleerlingen even nerveus zijn als de kandidaten die hij heeft zien langskomen. Zijn advies? ‘Je afvragen wat het ergste is wat je kan overkomen, dan valt het altijd mee. Een examen wat minder goed maken? Ach joh, dat is echt niks over je hele leven.’