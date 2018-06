Joost Eerdmans over coalitie zonder Leefbaar Rotterdam: ‘Dit is een schandalige gang van zaken’

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP gaan het zonder u proberen. Wat is uw gemoedstoestand op dit moment?

‘Bewolkt met hier en daar een bui. Ik ben verontwaardigd, ik voel me gebeten, ik ben zeer onaangenaam verrast. Dit is een schandalige gang van zaken.’

Wat vindt u zo schandalig?

‘Er lag een variant met Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en GroenLinks. Die partijen hebben samen een ruime meerderheid en bovendien doet zo’n combinatie recht aan de verkiezingsuitslag. GroenLinks wilde deze combinatie niet en ook de PvdA, die eventueel zou aansluiten, heeft nooit met ons willen praten. Die partijen hebben continu nee verkocht.’

En zondag liet de VVD u ook nog los.

‘Ja, dat is bijzonder. Fractievoorzitter Vincent Karremans heeft meerdere malen gezegd dat het politieke zelfmoord zou zijn om in een links college te stappen. En nu doet hij het toch. Ik weet ook niet waarom. Hij had nooit moeten accepteren dat die linkse partijen niet met ons om de tafel wilden. Ze wilden niet eens in gesprek! En ondertussen hebben ze het steeds over verbinden, over bruggen bouwen, over inclusiviteit. Maar in de praktijk doen ze dat niet. Dit is een lesje on-democratie.’

Ze mogen toch denken: Leefbaar heeft heel andere ideeën, we willen niet met die partij samenwerken?

‘Ja, theoretisch wel. Maar als je dat doortrekt, krijg je situaties als in Barendrecht, waar de grootste partij met 14 van de 29 zetels in de oppositie is gekomen.’

Ook dat is democratie.

‘Het punt is: ze hebben nooit geprobeerd een coalitie met ons te vormen. Als wij vijf zetels hadden gehaald en de PvdA twaalf, dan had ik ook gezegd: laat ze maar komen, maar we verkopen de huid duur. Wij waren wel te porren voor een spannende combinatie. Maar er werd niet gepraat. Mijn conclusie: rechts staat wel open voor links, maar links niet voor rechts. Dit is gewoon een cordon sanitaire.’

Die partijen geven de voorkeur aan een andere coalitie. Dat is toch niet meteen een cordon sanitaire?

‘Wij zijn door GroenLinks en de PvdA buiten het speelveld gezet. De andere partijen hebben zich daar vervolgens bij aangesloten. Dat hadden ze niet hoeven doen. Ze hadden ook kunnen zeggen: we pikken dit niet, we willen gewoon praten met Leefbaar. En de informateurs hebben daar ook niet op aangedrongen.’

Heeft u al spijt van uw harde campagne en de alliantie met Thierry Baudet van Forum voor Democratie? Misschien heeft u zich daarmee in de voet geschoten.

‘Een harde campagne? Wat heb ik dan verkeerd gezegd? Iedereen zat hier te huilen over de PVV. Die hebben wij klein gehouden, wij hebben die zetels gekregen. Tel dan je zegeningen. En Baudet? Dat is te zot om over te praten, de kritiek op hem sloeg nergens op. En bovendien, zo’n campagne is een momentopname. Daarna pas ga je zaken doen.’

De baantjes worden al verdeeld. 10 wethouders zitten er straks achter de collegetafel in Rotterdam. Nu zijn dat er 5. Gênant.. https://t.co/05y4WxVd6w Joost Eerdmans

Het nieuwe college krijgt waarschijnlijk tien wethouders, twee keer zo veel als nu. Op Twitter toonde u zich kritisch.

‘Elf bestuurders, inclusief de burgemeester. Ik denk niet dat het achter de tafel past. En er horen ook nog elf chauffeurs, elf secretaresses, elf wethoudersteams bij. Dat kost handenvol met geld. Het is geen fraai beeld voor deze stad.’