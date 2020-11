Joost Eerdmans: felle debater die klaarstaat om erfenis Pim Fortuyn veilig te stellen via FvD

Joost Eerdmans tijdens de presentatie van FvD-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, eind oktober. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Te midden van een partij in scherven profileert de 49-jarige Eerdmans zich als de geslepen politicus, die het klappen van de zweep kent. Als Kamerlid van de LPF, op zijn 31ste, begeesterd door de kort daarvoor vermoorde Fortuyn. Voormalig wethouder in Capelle aan den IJssel en Rotterdam. En raadslid, nadat zijn Leefbaar Rotterdam twee jaar geleden tot zijn ontsteltenis (‘cordon sanitaire!’) als grootste partij buiten het college van B&W belandde. Opiniemaker en duider van de Amerikaanse verkiezingen op tv is hij trouwens ook (Trump noemt hij ‘de morele winnaar’).

In Joost Eerdmans zien de Forum-kiezers van het opiniepanel van EenVandaag de opvolger van Thierry Baudet. Hij bindt 36 procent van die kiezers aan zich. Beduidend meer dan Annabel Nanninga (19 procent) of Theo Hiddema (15 procent), al was bij het moment van peilen nog niet bekend dat die zijn Tweede Kamerzetel opgaf.

Eerdmans is dus beschikbaar. En hij is bereid zijn ‘verantwoordelijkheid te nemen’, nog zo’n politieke oneliner die het goed doet bij aanhangers van een partij in verwarring. ‘Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en heb twee verkiezingen op rij gewonnen in Rotterdam’, zei hij tegen het AD. Maar als ze vinden dat een ander het zou moeten doen (Eerdmans is ‘echt fan’ van Nanninga), verleent hij graag voorrang.

Partij onthoofd

Uiteindelijk gaat het om de partij. En de partij is nu even onthoofd en zit stuk. Maar het kon niet anders. ‘Hadden we dit laten bestaan, dan waren er mensen afgehaakt’, zei hij tegen 1Vandaag over de antisemitische appjes van FVD-jongeren die de partij dreigden te verscheuren. Eerdmans zelf trouwens ook.

En dat terwijl hij ‘verknocht’ is aan Forum voor Democratie, bepaald niet de eerste partij op zijn met ruim twintig jaar politieke ervaring gevulde cv. Hij begon als CDA’er, werd daarna overtuigd LPF’er, flopte vervolgens met zijn eigen partij EénNL en richtte zich in de lokale politiek op met Leefbaar. In november 2019 maakte hij bekend dat hij het na twee verkiezingen als lijsttrekker van die partij, tijd voor een ‘ander fris geluid’.

Toch leek er meer aan de hand. Het was of de fut er voor Eerdmans uit was in de Rotterdamse politiek en hij terugverlangde naar Den Haag. Na vier jaar als wethouder (en locoburgemeester) weer in de oppositie te zitten: het was hard bij hem aangekomen. In Forum voor Democratie vond hij de partij die naadloos aansloot bij zijn gedachten en idealen. Een partij met ‘potentie om in het kabinet te komen’, zei hij tegen De Telegraaf.

Eerdmans heeft Baudet hoog zitten, vanwege zijn ‘enorme’ aantrekkingskracht. ‘Hij loopt in de voetsporen van Fortuyn’, zei hij in het AD. Ze voelen zich geestverwanten. ‘We voeren dezelfde strijd.’

Standbeeld Pim Fortuyn

Hun samenwerking dateert van 6 mei 2017 en ontstond bij het standbeeld van Pim Fortuyn, precies vijftien jaar na diens dood. ‘Zowel Leefbaar als Forum voor Democratie is voor referenda, voor transparantie, tegen bureaucratie, voor een gekozen burgemeester, voor een keihard veiligheidsbeleid en we beschermen de westerse waarden’, zei Eerdmans in de Volkskrant. De landelijke en de lokale partij beloofden elkaar te helpen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Statenverkiezingen van 2019 (met Forum als de grote winnaar).

Eerdmans is een felle debater. Hij weet hoe je campagne moet voeren. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren wat hem betreft een keuze tussen zijn Leefbaar en het ‘het links-islamitische blok’ (het verbond tussen PvdA, GroenLinks, SP en Nida). ‘Staan we voor vrijheid, tolerantie en vooruitgang, of kijken we met een half oog naar Istanbul en Mekka?’, stelde hij in deze krant.

‘De erfenis van Fortuyn bewaren’, daarop wil hij zich straks als Kamerlid van Forum toeleggen. De (toen nog) nummer 4 op de kandidatenlijst spreekt de taal van zijn nieuwe partij alvast vloeiend. Volgens Joost Eerdmans staat de ‘machine’ klaar om ‘links aan te vallen’.