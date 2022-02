Joodse begraafplaatsen verpieteren, vooral op plekken waar de Joodse gemeenschap nooit meer thuiskwam

Oude Joodse begraafplaats in Lochem. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op het eerste gezicht ligt de joodse begraafplaats in Lochem er niet heel belabberd bij. Toch kan burgemeester Sebastiaan van ’t Erve zijn schrik niet onderdrukken als hij hoort dat een stuk of tien bomen, die er onbedoeld tussen de graven zijn gegroeid, een serieus religieus obstakel vormen.

Eduard Huisman van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) legt het hem uit. ‘De takken en bladeren van een boom die boven een graf hangen, zijn als een dak dat je in verbinding brengt met de dode.’

En dat is een probleem, zegt hij, vooral voor mensen met de achternaam Cohen. Cohen betekent namelijk ‘priester’ in het Hebreeuws. En volgens de joodse wet mogen priesters – en dus ook mensen die de naam Cohen dragen – niet in contact staan met de doden. Door die bomen kunnen ze de Lochemse begraafplaats niet betreden.

En er zijn meer joodse begraafplaatsen waar achterstallig onderhoud problemen veroorzaakt. In veel gevallen zijn die er slechter aan toe dan in Lochem. Voor joodse begraafplaatsen is vanaf dit jaar een potje van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Toenmalig minister Van Engelshoven (Cultuur) noemde het ‘de grootste herstel- en restauratieoperatie van Joods erfgoed ooit’.

Handen tekort

Nederland ligt in feite bezaaid met kleine joodse begraafplaatsen, zegt Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, aan de telefoon. Op veel plekken zijn nauwelijks meer begrafenissen. ‘Het zijn vooral getuigenissen van Joods leven dat er niet meer is.’

Die getuigenissen zijn voor altijd, aangezien Joden eeuwige grafrust hebben. ‘Joden wachten ook na hun dood tot het einde ter tijden, tot de Messias arriveert’, zegt Wallet. In de Nederlandse wet is de eeuwige grafrust gegarandeerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische. Met als gevolg dat de laatste rustplaats van een groot deel van de Antwerpse Joden in het Nederlandse grensdorp Putte te vinden is.

De Holocaust minimaliseerde de Joodse gemeenschap in Nederland. ‘Maar die kreeg wel de erfenis van een veel grotere gemeenschap, met talloze synagogen en begraafplaatsen’, zegt Wallet. ‘Die erfenis met het onderhoud van de monumenten is een enorme last.’

Het merendeel van de Nederlandse religieuze joden woont in Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen. Onderhoud van bijvoorbeeld de joodse begraafplaats in Muiderberg, waar de meeste Joodse Amsterdammers worden begraven, is het probleem niet. Het zijn de graven, zoals die in Lochem, waarvoor de Joodse gemeenschap handen tekortkomt.

Van de 118 Joden in Lochem kwamen er na de Tweede Wereldoorlog slechts achttien terug. Vandaag de dag wonen er nog een paar Joden in het Achterhoekse stadje, vertelt Jaap Nijstad. Hij is voorzitter van de stichting die huist in de voormalig synagoge in Lochem.

In de provincie

Om diensten te geven, moet er in een joodse gemeenschap een minjan zijn, een groep van minimaal tien volwassen mannen. De synagoge sloot zodoende als gebedshuis. ‘Heel het Joodse leven is hier verdwenen. In de provincie heeft Hitler de oorlog wél gewonnen’, zegt Nijstad.

Behalve de tien ongewenste bomen in Lochem zijn ook enkele grafstenen slecht leesbaar, andere staan scheef. Eentje is zelfs omgevallen. Waar de Joodse gemeente of het NIK verantwoordelijk is voor de staat van de begraafplaats, is de burgerlijke gemeente vaak uitvoerder van de werkzaamheden.

Burgemeester Van ’t Erve vindt het subsidiepotje een goede eerste stap. ‘Maar we moeten wel gaan kijken hoe de begraafplaatsen eeuwigdurend herstellen, dat gaat niet zonder structurele middelen.’ Ook Huisman verwacht dat de 2,5 miljoen euro niet genoeg zal zijn. Voorlopig komt er geen geld bij vanuit het Rijk.

‘Ook voor een flinke groep die nooit in een synagoge komt is joods begraven worden heel belangrijk’, zegt hoogleraar Wallet. ‘Het is het onderdeel van de rites de passage: geboorte, huwelijk en dood.’ De joodse graven zijn sober, met stemmige donkergrijze stenen. Bezoekers dienen geen bloemen maar steentjes achter te laten.

De soberheid maakt de joodse begraafplaats minder aanlokkelijk dan bijvoorbeeld katholieke begraafplaatsen. ‘Recreatief bezoek wordt als ongepast beschouwd’, staat (in een verouderde tekst) op de website van het NIK, bezoek kan vaak alleen op afspraak.

Educatieve doeleinden

‘Het is belangrijk dat de rust van de doden wordt gehonoreerd, maar dat betekent niet dat de begraafplaatsen niet open kunnen worden gesteld voor educatieve doeleinden’, zegt Wallet. ‘De last van de zorg voor de graven moet niet langer alleen op de schouders van de Joodse gemeenschap komen te liggen, maar een verantwoordelijkheid zijn van de gehele samenleving.’

Ook het NIK kijkt hier inmiddels anders naar, geeft Huisman toe: ‘We willen de begraafplaatsen inderdaad meer openstellen, het zijn bakens van de geschiedenis.’ De Lochemse burgemeester Van ’t Erve: ‘We willen niet dat het beschikbare geld wordt omgezet in twee uur grasmaaien. Dit kan een katalysator zijn om het Joodse verhaal en de geschiedenis beter te laten resoneren.’

Huisman denkt, net als de burgemeester, aan rondleidingen voor schoolklassen, informatieborden of een benoeming in VVV-gidsen. ‘Het moet van een kostenpost in een opbrengstenpost veranderen’, zegt Huisman. ‘Dat kan in munten, maar ook in emotie, educatie en geestelijke bagage. Dit overstijgt het Joodse.’