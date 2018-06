Jongste zus van koningin Máxima vond minder geluk in het leven

Jorge Zorreguieta en María del Carmen Cerruti, de ouders van koningin Máxima, kregen hun vier kinderen in twee tranches. Eerst werden Máxima (1971) en Martín geboren (1972), een decennium later Juan (1982) en Inés (1984). Geen wonder dat Máxima in haar vroegste jeugd altijd meer optrok met Martin dan met de kleine ‘Inesita’ (Inésje).

Dat veranderde naarmate Inés ouder werd en Máxima zich waar mogelijk ontfermde over haar ruim dertien jaar jongere zus. Inés overleed woensdagavond in haar appartement in Buenos Aires, waar de politie urenlang onderzoek deed. De vermoedelijke doodsoorzaak, zo bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst, is zelfdoding.

Inés was in 2002 als 17-jarige een van de bruidsmeisjes bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ze vervulde als peettante een prominente rol in de Kloosterkerk in Den Haag bij de doop van prinses Ariane, die als vierde naam Inés draagt. Ariane (11) is na Amalia (14) en Alexia (12) de derde dochter van het koningspaar.

Máxima, volgens de RVD zeer verdrietig en aangedaan, annuleerde donderdag haar publieke optredens voor de komende tien dagen. De staatsbezoeken aan Estland, Letland en Litouwen die voor volgende week op het programma staan, legt koning Willem-Alexander alleen af. Het complete gezin is in de loop van donderdag afgereisd naar Argentinië om de begrafenis, in besloten kring, bij te wonen.

Voor Nederland bleef de bekendheid van Inés beperkt tot haar optredens bij familieaangelegenheden hier. In Argentinië was dat anders. Als telg van de familie Zorreguieta, leverancier van de Nederlandse koningin Máxima, lag zij vaak onder het vergrootglas van de media. Zo was bekend dat zij graag zong, waarbij zij zichzelf begeleidde op gitaar.

Archieffoto uit 2016 van Ines Zorreguieta samen met haar zus koningin Maxima tijdens een bezoek aan de Katholieke Universiteit van Argentinië. Foto ANP

Inés studeerde psychologie aan de particuliere Universidad de Belgrano in Buenos Aires, waar zij volgens Argentijnse kranten hoge cijfers haalde. Máxima zou hebben geprobeerd haar een vervolgstudie in Nederland te laten doen, maar Inés koos ervoor vanaf 2009 te gaan werken voor de Verenigde Naties in Panama. Nadat haar relatie daar was gestrand, keerde zij in 2012 terug naar Argentinië. Ze werd opgenomen in een psychiatrische kliniek om te worden behandeld voor een eetstoornis en klachten van depressieve aard.

Twee jaar geleden kwam Inés in opspraak, toen ze een hoge ambtenaar voor sociaal beleid werd in opdracht van de Argentijnse regering. De pers viel over haar heen, vanwege het forse salaris en het veronderstelde ontbreken van de juiste kwalificaties. Ze zou de baan te danken hebben aan connecties met president Mauricio Macri, een goede vriend van Máxima. Op haar beurt liet Máxima weten geen enkele rol te hebben gespeeld in de benoeming.

Vorig jaar overleed Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd. Hij was omstreden vanwege zijn deelname aan het regime van dictator Videla in de tweede helft van de jaren zeventig. Het kabinet-Kok besloot indertijd dat hij weg moest blijven bij het huwelijk van – toen nog – kroonprins Willem-Alexander met Máxima. Uit een eerder huwelijk had Zorreguieta nog drie dochters: María (1956), Angeles (1958) en Dolores (1965).

De Argentijnse krant La Nación haalde donderdag een herinnering op aan de eerste ontmoeting van Willem-Alexander met zijn aanstaande schoonfamilie. Dat was in augustus 1999 tijdens een familiebijeenkomst in Bariloche. Máxima sliep samen met de toen 14-jarige Inés op een kamer in het vakantiehuis. Willem-Alexander moest apart slapen.

Met de dood van Inés wordt de koninklijke familie opnieuw getroffen door het overlijden van een jong familielid. Koning Willem-Alexander verloor in 2013 zijn broer Friso (44). Hij was ruim een jaar eerder bij een skiongeluk in Oostenrijk in coma geraakt, waaruit hij niet meer ontwaakte.

Premier Mark Rutte noemde donderdag het overlijden van Inés ‘intens verdrietig en hartverscheurend nieuws’ en ‘een grote schok’.

Inés Zorreguieta in 2007 met prinses Ariane Foto ANP

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn 113: 0900-0113 (113.nl)