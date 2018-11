Jongste D66-Kamerlid presenteert boek over zijn ervaring met kanker: ‘Ik kon niet altijd positief blijven’

Zijn karakteristieke kale hoofd is geen statement. Het vergt geen dagelijkse scheerbeurt. Het is Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) overkomen. Het kale hoofd is het gevolg van intensieve behandelingen tegen kanker, die nu weg lijkt uit zijn lijf. ‘Maar ik sta nog een paar jaar onder controle.’

Rens Raemakers (D66) legt de eed af tijdens de installatie van de nieuwe Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

Vorig jaar werd Raemakers, toen 25 jaar, beëdigd als jongste Tweede Kamerlid. Vandaag presenteert hij het verslag van zijn ziekte, zoals hij dat met ghostwriter Mérie van der Rijt heeft opgetekend in het boek ‘Wél positief blijven’. ‘Die aanhalingstekens zijn belangrijk’, zegt Raemakers, ‘het is de buitenwereld die dat tegen mij zei, maar ik worstelde juist daar heel erg mee. Ik kon niet altijd positief blijven.’

Het is boek bedoeld als hart onder de riem voor andere kankerpatiënten, voor hun naasten, wie het niet meer lukt om positief te blijven – eigenlijk voor iedereen. ‘Het is gelukkig geen taboe meer om te praten of te schrijven over kanker. Het gaat er ook om dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Als je het zwaar hebt, dan zegt de omgeving vaak: ‘Kom op, wél positief blijven’. Mijn verhaal is dat je door kanker niet altijd positief kunt blijven, je mag er ook verdrietig of somber over zijn.’

Niet eerder zulke grote uitzaaiingen gezien

Raemakers bleek in 2009 zaadbalkanker te hebben. Hij was net het ouderlijk huis in Neer, Limburg, uit en naar Tilburg verhuisd om te studeren. ‘Ik had last van mijn borstklier en mijn rug. Na een reeks onderzoeken bleek het uitgezaaide kanker te zijn uit mijn linkerzaadbal. De uroloog in Roermond had niet eerder zulke grote uitzaaiingen gezien en zo’n kleine primaire kanker. Waar het vandaan komt? Pech. Het is niet erfelijk. Wel is zaadbalkanker een snel toenemende vorm onder jonge mannen. Een paar jaar geleden ging het jaarlijks om zo’n vijfhonderd mannen, vooral tot 35 jaar, vorig jaar waren het er achthonderd. Daar is nog geen verklaring voor.’

Het was het begin van twee jaar intensieve behandelingen bij Raemakers met operaties, chemokuren en stamceltransplantaties. In die jaren hield hij dagboeken bij, waar hij zijn niets verhullende verslag op baseert. ‘Dat heeft me toen geholpen en het afgelopen jaar weer bij het schrijven van het boek. Ik ben aan het einde van mijn ziekte opgehouden met het dagboek omdat het me te zwaar werd.’

Het kale hoofd markeert voor Raemakers ‘de nieuwe Rens’. ‘Er was een onbevangen 18-jarige Rens die dacht dat hij onsterfelijk was. Tot ik kanker bleek te hebben en de behandelingen begonnen. Sindsdien ben ik kaal en ben ik een andere Rens. Ik sta anders in het leven. Wil er alles van maken wat ik kan.’

Een doel heeft hij al verwezenlijkt, Tweede Kamerlid worden voor D66. ‘Dat is een jongensdroom. Het klinkt misschien gek maar in groep 7 van de basisschool speelden we al kabinetje. Ik was toen tien jaar. Een andere jongen en ik wilden premier zijn, net zoals Wim Kok. De vechtersbaas werd minister van Defensie en de jongen die altijd in het buitenland op vakantie ging werd minister van Buitenlandse Zaken.’

Pia Dijkstra

Hij bood het boek maandag aan aan fractievoorzitter Rob Jetten in plaats van aan Pia Dijkstra, die wegens ziekte af moest zeggen. Zij was de afgelopen jaren zorgwoordvoerder voor D66, wat Raemakers inmiddels grotendeels van haar heeft overgenomen. ‘Dijkstra is hierin een voorbeeld voor me. Ik kan over de zorg spreken als ervaringsdeskundige. Zo weet ik het belang van psycho-sociale hulp. Niet alleen in het ziekenhuis over levensvragen maar ook daarna. Wat kun je aan? Is het gek dat je snel moe bent? Dingen wel of niet aankunt ? Kun je sporten?’

‘Het is goed om daarin begeleid te worden. Ik kan bijvoorbeeld niet meer voetballen omdat ik chronisch pijn heb in mijn linkerkuit. Maar ik kan wel elftallen trainen en dat doe ik graag. Hardlopen gaat wel goed, al zal ik nooit een marathon lopen.’