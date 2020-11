Jongerenpartij FvD royeert klokkenluiders die extreem-rechtse appberichten onthulden

Thierry Baudet en JFVD-voorzitter Freek Jansen. Beeld Hollandse Hoogte

De partij zegde minstens drie van hen de wacht aan, blijkt uit hun royementsbrieven, verstuurd op 17 september en in handen van de Volkskrant. In de brieven schrijft het JFVD-bestuur onder meer dat de leden hebben geprobeerd de partij ‘binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur’.

De kritische JFVD’ers vroegen aandacht voor de interne misstanden, onder meer middels twee brandbrieven die zij ter ondertekening binnen de partij lieten rondgaan. ‘Het scheppen van wanorde binnen de organisatie’, aldus JFVD, dat ook veroordeelt dat de groep al in een vroeg stadium zou hebben geschermd met het lekken van extreme appberichten naar de pers.

Dat HP/De Tijd uiteindelijk over de appberichten publiceerde, heeft ‘de goede naam van JFVD ernstig en op onredelijke wijze in het geding gebracht’, schrijft het bestuur.

‘Geen gedachtepolitie’

De reeks royementen versterkt het gevoel van kritische ex-leden dat JFVD (en moederpartij FVD) zich meer opwinden over de publicitaire schade dan over de appberichten zelf.

Eind april bracht het artikel van HP/De Tijd een mediastorm teweeg: het opinieblad publiceerde screenshots uit vooral onofficiële groepen met JFVD-leden. In één groep werd het nationaalsocialisme de ‘beste economische formule ooit’ genoemd. Een ander groepslid verklaarde ‘letterlijk iedere ideologie’ te zullen aanhangen die Nederland ‘weer 95% blank maakt met 0% moslims’.

In eerste instantie verklaarde Forum ‘geen gedachtepolitie’ te willen spelen. Later royeerde de partij alsnog drie leden en schorste zij drie andere.

‘Zonde als je geroyeerd wordt’

In de royementsbrieven van twee van de klokkenluiders stelt het JFVD-bestuur – geleid door voorzitter, kandidaat-Tweede Kamerlid en Baudet-vertrouweling Freek Jansen – dat zij ‘ruimschoots in de gelegenheid gesteld zijn’ hun kant van het verhaal te laten horen. Omdat zij daar niet op zijn ingegaan, concludeert het bestuur dat een royement terecht is.

Inderdaad gingen zij niet in op uitnodigingen van het JFVD-bestuur, een beslissing die deels voortkwam uit de ervaringen van de derde klokkenluider, die in juli wél op gesprek kwam. In een geluidsfragment, dat in bezit is van deze krant, is te horen hoe dit lid door een bestuurslid en een ‘adviseur’ van het bestuur onder zware druk wordt gezet om de namen van andere klokkenluiders prijs te geven.

Het zou ‘zonde zijn als iedereen geroyeerd wordt’, zegt een van de ondervragers tijdens het gesprek op het partijkantoor van Forum in Amsterdam. ‘Vandaar dat het namen noemen wel een beetje waarde heeft’, vult de tweede aan. ‘Ik denk, dan kunnen we misschien een oplossing vinden’, besluit de eerste. Een ander ex-lid van JFVD herkent die handelswijze van het bestuur.

‘Rancuneuze ex-functionarissen’

In een reactie schrijft Forum dat de leden niet zijn geroyeerd omdat zij misstanden meldden, maar ‘omdat zij doelbewust schade hebben toegebracht aan JFVD’. De partij benadrukt dat slechts een klein deel van een grotere groep kritische leden is geroyeerd. Van deze leden zegt FVD schriftelijk bewijs te hebben ‘dat hun intentie altijd lekken naar de pers was’. Op een voor deze krant oncontroleerbare schermafbeelding van een appgesprek wordt die mogelijkheid besproken.

Ook koppelden de leden hun melding van de laakbare appjes aan eisen voor organisatorische veranderingen binnen JFVD. Het sterkt Forum in haar overtuiging dat het hier geen klokkenluiders betrof, maar ‘rancuneuze ex-functionarissen die onder het mom van kritiek hun gram wilden halen’.

Inmiddels zou JFVD ‘veel strenger’ handhaven in officiële partij-apps. Uitnodigingen voor en links naar andere, minder officiële chats zijn niet toegestaan, aldus Forum.

CIDI zeer bezorgd

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zegt in een reactie ‘zeer bezorgd’ te zijn over de royementen. De organisatie heeft de afgelopen maanden meermaals vragen gesteld aan zowel FVD als JFVD over het interne onderzoek naar de appberichten. Daarop zou niet inhoudelijk gereageerd zijn.

‘FVD zegt regelmatig antisemitisme ver van zich te werpen’, aldus CIDI. ‘In het geval van JFVD zijn dergelijke woorden echter niet omgezet in daden.’