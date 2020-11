Jongerenorganisatie Bij1 verwijdert tweet over agentenbonus na commotie

Hoofdcommissaris Frank Paauw vindt de uitingen van Radicaal kwetsend, beledigend en totaal misplaatst. Beeld ANP

De jongerenorganisatie plaatste een tweet met de tekst: ‘Politiemensen krijgen €300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!’.

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie was daar woedend over. Volgens Paauw is de tekst kwetsend, beledigend en misplaatst. ‘Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren’, aldus de hoofdcommissaris.

Ook politiebonden reageerden gebelgd. Voorzitter Gerrit Kamp van de politievakbond ACP vindt de uitlatingen van Radicaal buiten proportie en wil dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of de club vervolgd kan worden.

Structureel probleem

Radicaal plaatste maandagmiddag een reactie op Twitter. De jongerenorganisatie neemt daarin geen afstand van de tweet, die ‘satirisch’ bedoeld zou zijn. ‘Werden ze maar zo boos als het over politiegeweld en racisme binnen het eigen korps ging! Dan was onze meme overbodig geweest.’

Volgens Radicaal is racisme binnen de politie een structureel probleem. De organisatie wijst op een een recent incident in Rotterdam waar politieagenten elkaar berichtjes stuurden waarin mensen met een migratieachtergrond werden betiteld als ‘kankervolk’ en ‘kutafrikanen’. ‘Ook zien we hoe er politieagenten rondlopen die zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemen. Wie daarover haar mond opentrekt, wordt de politie uitgewerkt.’

De politie lijkt dit probleem vooralsnog liever te negeren, aldus Radicaal. ‘De kritische vraag die wij stellen: moeten politieagenten een bonus krijgen zolang racisme en geweldsmisbruik bij de politie gemeengoed is?’ BIJ1-partijleider Sylvana Simons wilde niet reageren op de ontstane commotie.