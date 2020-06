Jongeren wijzen met ‘constructieve revolutie’ de weg uit coronacrisis

De premier heeft eerder alle kinderen en jongeren in Nederland opgeroepen om mee te denken en mee te praten over hoe Nederland er de komende periode uit moet zien. Beeld ANP

Het bezoek komt voort uit de oproep van Rutte tijdens zijn persconferentie van 20 mei. Toen zei de premier dat jongeren zelf initiatief moeten nemen in de aanpak van het coronavirus. Tot dusverre kwam er geen eenduidig antwoord op die oproep, tot gistermiddag.

Coalitie-Y wil bovenal dat er een ‘jongeren-expertteam’ wordt opgericht dat zich tijdens de coronacrisis gaat bezighouden met besluitvorming in de nationale politiek. De werkgroep moet bestaan uit een combinatie van wetenschappers en jongeren zelf.

De organisaties stellen dat jonge generaties ‘oplossingen te over hebben’ voor problemen waartegen zij aanlopen. Die ideeën moeten samenkomen in een denktank, geloven de vertegenwoordigers, die adviezen moet adviezen aan Den Haag.

Jongeren worden hard geraakt door de coronacrisis, aldus Coalitie-Y. Flexcontracten maken het bedrijven makkelijk om jonge mensen de deur te wijzen. Het CBS berekende dat alleen in april honderdduizend jonge mensen hun baan verloren. De Sociaal-Economische Raad (SER) had vorig jaar al ‘zorgen’ over de positie van jongeren in de samenleving. Onzekerheid door het sociaal leenstelsel en het flexwerk resulteert in ‘latere zelfstandigheid’: later een eigen huis, later een gezin, later kinderen.

De vertegenwoordigers constateren ook dat er ‘bij veel gemeenten geen budget is voor jongerenparticipatie’. Ze eisen daarom financiële ondersteuning om meer inspraak te realiseren, ‘door onderzoek te doen en mensen te peilen’.

Nederland telt ruim 3 miljoen jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Daarmee hoopt Coalitie Y een sterke onderhandelingspositie te hebben in Den Haag, want die zijn toch goed voor ‘dertig tot veertig zetels’, zegt voorman Werner Schouten.

Coalitie-Y is niet helemaal nieuw: vorig jaar schreven zes van de nu ook betrokken jongerenorganisaties op basis van het SER-rapport een manifest met tien aanbevelingen voor jongerenbeleid. Initiatiefnemer van die samenwerking was ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

Premier Rutte ontvangt jongerenorganisaties op het Catshuis. Beeld ANP

In dat manifest werd gepleit onder meer gepleit voor een generatietoets, die de politiek ervan moet weerhouden besluiten te nemen die schadelijk zijn op de langere termijn. Dinsdagochtend was het wederom een van de belangrijkste punten van de jongerenorganisaties. Zij geloven dat over ‘dertig, veertig of vijftig jaar’ de situatie op dossiers als arbeidsmarkt en zorg ‘onhoudbaar, leefbaar en onbetaalbaar’ wordt. Een ‘Wet voor Toekomstige Generaties’ dient niet alleen rekening te houden met de jeugd van nu, maar ook met generaties die nu nog ongeboren zijn. Dat idee komt overigens uit de koker van de SER, die na zijn rapport met eenzelfde aanbeveling kwam.

De jongeren hopen ook jeugd van buiten hun organisaties te inspireren tot actie. Via de website van Coalitie Y kunnen jonge mensen hun probleem aangeven, bij voorkeur in combinatie met een potentiële oplossing. De vertegenwoordigers spelen die door naar de politiek. Zo komen ideeën ‘direct van de straat op een bureau in Den Haag’, gelooft Tim Hofman, die de persconferentie presenteerde.

Maar wat als de politiek niet op de eisen ingaat? ‘Dan moet je denken aan meer revolutionaire maatregelen, zoals protesteren op het Malieveld. Nood breekt wet. Maar we hebben een goede band met politici. Het uitgangspunt is om constructief te zijn.’