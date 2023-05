Jongeren vaker pas na vast arbeidscontract het huis uit, wel minder ‘boemerangkinderen’

Jongeren in een studentenwoning in Rotterdam. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 nam het aantal thuiswonende studenten snel toe. Nu blijkt dat veel 18- tot 31-jarigen ook bij een eerste (tijdelijke) baan nog niet het huis uit gaan. Steeds vaker heeft de jongere eerst een vast contract en daarna pas een eigen huis. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Op kamers wonen’ wordt steeds vaker een uitzondering voor studenten. Sinds 2014 daalde het aandeel studenten en scholieren onder de jongvolwassenen die het huis uit gaan. Bijna 40 procent was in 2013 student of scholier, in 2019 nog maar 28 procent.

Een ruime meerderheid van degenen die het ouderlijk huis verlaten is aan het werk, en 31,1 procent van de jongvolwassenen heeft al een vast contract. Dat was in 2013 minder dan 22 procent.

Van de 18- tot 31-jaren mannen woonde in 2021 55 procent bij hun ouders, van de vrouwen 44 procent. Tien jaar eerder was dit nog respectievelijk 50 en 37 procent.

In 2017 keerde nog 5,4 procent van de jongeren binnen drie jaar weer terug naar hun ouders, in 2020 was dit nog 4,6 procent. Volgens het CBS kan deze daling zijn veroorzaakt doordat jongvolwassenen later uit huis gaan en daardoor beter voorbereid zijn op zelfstandig wonen.

Ook de krappe woningmarkt kan bijdragen aan de daling van het aantal ‘boemerangkinderen’, wie eenmaal een (huur-)huis gevonden heeft, wil dit wellicht niet snel weer opgeven. Of dit meespeelt, heeft het CBS nog niet onderzocht.