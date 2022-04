Jongeren vaker betrokken bij ongelukken met e-bikes: ‘Auto’s verwachten vaak niet dat ik zo snel zal gaan’

Yan Albers (13) rijdt elke dag op zijn e-bike van zijn woonplaats Vinkeveen naar school in Amsterdam en terug. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Yan Albers (13) hangt over het stuur van zijn zwarte, lage e-bike van het merk Strøm. Hij is deze dinsdagmiddag al rond 13 uur vrij, maar er wacht hem nog een lange fietstocht van het Berlage Lyceum in Amsterdam-Zuid naar zijn huis in Vinkeveen. ‘Dat duurt normaal veertig minuten’, zegt Yan.

Sinds een jaar heeft hij een e-bike. Die kan wel tot 30 kilometer per uur, zegt hij. Het afgelopen jaar heeft Yan al een aantal ‘bijna-ongelukken’ meegemaakt in de Amsterdamse binnenstad. ‘Ik kijk echt goed uit, maar auto’s verwachten vaak niet dat ik zo snel zal gaan.’

Het aantal ongelukken met 55-plussers op een e-bike neemt al een aantal jaren toe, maar ook jongeren belanden steeds vaker op de spoedeisende hulp na een ongeluk met een e-bike, volgens een onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL. Van alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar die na een ongeluk met letsel in het ziekenhuis belanden, fietste in 2016 nog 4 procent op de e-bike. In 2021 is dit aandeel gestegen naar 22 procent.

Volgens het onderzoek van VeiligheidNL lopen jongeren op e-bikes een verhoogd risico op letsel in vergelijking met jongeren op ‘normale’ fietsen. Woensdag publiceert het CBS bovendien cijfers waaruit blijkt dat het aantal dodelijke fietsslachtoffers onder de 20 jaar in het verkeer aanzienlijk stijgt. In 2020 waren er 10 doden in 2020 naar 15 doden in 2021.

Van alle fietsslachtoffers met ernstig letsel heeft een op de vier hersenletsel. ‘Wij vragen op de spoedeisende hulp altijd hoe een ongeluk is gebeurd’, zegt traumachirurg Jeroen Poos van het Medisch Centrum Leeuwarden. ‘Als ik hoor dat er een e-bike bij betrokken was, ben ik als arts meer op mijn hoede. De verwondingen lijken dan vaak meer op die van een brommerongeval dan van een fietsongeluk. Ik houd meer rekening met interne bloedingen.’

‘Het is de vraag of het wel goed is om jongeren van deze leeftijd op een e-bike te laten rijden’, zegt woordvoerder Martijn van Es van de Fietsersbond. ‘Er is zeker wat voor te zeggen als jongeren ver van school wonen, maar ze rijden er ook in de steden op rond. Natuurlijk hebben jongeren altijd een hang naar het mooiste en het snelste, dat kennen we ook al uit de tijd van de brommers. Maar je kunt je afvragen of je als ouder je kind een dienst bewijst door zo’n snelle fiets voor hem of haar te kopen.’

Opgevoerde fietsen

Toch lijkt het tij niet meer te keren. In de fietsenkelder van het 4e Gymnasium in Amsterdam-West staan inmiddels meer e-bikes dan scooters. ‘Ik kan mijn kont niet keren in de fietsenkelder of dat verschrikkelijke alarm van zo’n Van Moof gaat af’, zegt Juliette de Bruijn (15), die de kleine pauze op de zonovergoten bankjes voor 4e Gymnasium in Amsterdam-West doorbrengt. Zelf woont ze zo’n beetje om de hoek, dus heeft ze zo’n e-bike niet nodig.

De meeste e-bikes in de fietsenkelder zijn van scholieren die dagelijks grote afstanden afleggen. ‘Maar ook luie kinderen met rijke ouders die maar twee kilometer moeten fietsen, hebben zo'n ding’, zegt Jet van Heerde (15). ‘Hun ouders zeggen: hier schatje, neem maar een e-bike’, vult Juliette aan. Jet: ‘Eigenlijk willen ze liever een scooter, maar dat vinden hun ouders gevaarlijk.’

De e-bike vervangt de scooter dus. Maar terwijl voor de scooter een rijbewijs en een helm nodig zijn, mag iedere scholier zo op een e-bike. En dat is vreemd, zegt Van Es van de Fietsersbond. ‘De elektrische fiets vergt gewoon andere vaardigheden dan de fiets. We bereiden kinderen nu met een fietsexamen voor op het verkeer. Wellicht moeten we daarbij ook aandacht besteden aan de e-bike.’

Onne van Beyma (16), scholier van het 4e Gymnasium, rijdt zelf nog een ouderwetse trapper, maar hij heeft zich al wel verdiept in alle manieren om e-bikes op te voeren. Want dat is sinds kort óók mogelijk, heeft hij al bij vrienden gezien. Zo zijn er op diverse sites ‘opvoersets’ te koop die aan de fiets gehangen kunnen worden. Bij andere fietsen kan een truc met een app worden gebruikt, vertelt Onne: ‘In Amerika hebben die fietsen geen limiet, dus als je de Amerikaanse app downloadt, kun je bij sommige fietsen de snelheidsbegrenzing er zo af halen. Dan kunnen ze wel 45 kilometer per uur.’

Geen prioriteit

De Fietsersbond zegt geregeld signalen te krijgen over opgevoerde e-bikes. De Amsterdamse politie waarschuwt dat opvoeren verboden is, maar zegt ook dat handhaven ‘geen prioriteit’ is. Maar om het aantal fietsongelukken te verminderen, moet niet alleen naar de fietsers worden gekeken, zegt Van Es van de Fietsersbond. Hij wijst ook naar de fietspaden die steeds voller worden. ‘Op fietspaden die dertig jaar geleden zijn aangelegd voor paar honderd mensen per dag, komen er nu een paar duizend per dag langs. ’

Zo kwam in Haarlem recent een 17-jarige jongen om die op een smalle fietsstrook vlak langs de Leidsevaart fietste en zo het water inreed, vertelt Van Es. Geef fietsers meer ruimte en trek ze voor, zegt hij. ‘Steden moeten dit soort wegen echt anders gaan inrichten.’