Jongeren steken in diverse Zweedse steden tientallen auto’s in de brand

Zweedse jongeren hebben in een trits steden maandagavond tientallen auto’s in brand gestoken. In Gotenburg, Trollhättan, Stockholm en andere plaatsen gingen in totaal zeker meer dan tachtig auto’s in vlammen op. De Zweedse politie sluit niet uit dat de brandstichting is gecoördineerd via sociale media.

‘We hebben eerdere periodes gehad met veel brandstichtingen, maar op één avond en in een zo kort tijdsbestek, op zoveel plaatsen? Ik weet niet of we dat ooit eerder hebben meegemaakt’, zei politiewoordvoerder Ulla Brehm tegen de publieke omroep SVT.

De politie in Gotenburg denkt dat de branden een wraakactie zijn voor het oppakken van leden van jeugdbendes eerder deze zomer. ‘Als we aan hun centrale figuren komen, dan krijgen we dit soort reacties’, zegt politiechef Robert Karlsson tegen Dagens Nyheter. In Gotenburg heeft de politie dinsdag twee jongens, van 16 en 19 jaar, opgepakt op verdenking van brandstichting.

De brandstichting heeft tot sterke reacties van politici geleid, zoals van de Zweedse premier Stefan Lövfen dinsdagochtend op de publieke radio. Hij vergeleek de pyromanie met een militaire operatie en sprak de jongeren vermanend toe. ‘Ik word boos. Waar houden jullie je verdomme mee bezig?’

Met nog minder dan een maand te gaan tot de verkiezingen in Zweden zullen de thema’s immigratie, integratie en criminaliteit nu waarschijnlijk weer hoger op de agenda komen van campagne voerende politici. De branden in Gotenburg vonden plaats in zogeheten ‘bijzonder kwetsbare wijken’. Dat zijn sterk gesegregeerde buurten in Zweden waar sociale achterstanden heersen en de politie moeite heeft jeugdbendes in de hand te houden.

De eerste melding kwam maandagavond iets voor 21 uur binnen en betrof een brandstichting in Hjällbo, een buitenwijk van Gotenburg. Kort daarna volgde er een melding van brandende auto’s in Frölunda, eveneens een buitenwijk, en meldingen van autobranden in de nabijgelegen stad Trollhättan.

Later op de avond stonden er tevens voertuigen in brand in nog twee andere buitenwijken van Gotenburg en moesten brandweer en politie tevens uitrukken in andere steden nabij de westelijke kust van Zweden, zoals Helsingborg (twee autobranden) en Malmö (twee branden).

Ook in Stockholm en Uppsala zijn gedurende de nacht meer dan tien auto’s in de brand gestoken, meldt Expressen. Maar vooralsnog lijkt het zwaartepunt van de brandstichtingen te hebben gelegen in Gotenburg. Op videobeelden is te zien hoe een groep in het zwart geklede jongeren, met hun gezichten bedekt, een brandbare vloeistof spuiten op autobanden en deze daarna aansteken. Ook slaan ze ruiten in van auto’s. In Trollhättan gooiden jongeren tevens met stenen naar de politie.

Veel meer informatie heeft de politie op dit moment nog niet, maar ze roept de ouders van de jongeren op om met de politie te praten als ze hebben gemerkt dat hun kind maandagavond thuiskwam ruikend naar benzine, meldt SVT.

Uitgebrande auto's in Gotenburg dinsdagochtend. Foto EPA

Menig Zweedse politicus leek de afgelopen weken juist opgelucht dat het nu even niet meer alleen leek te gaan over deze polariserende onderwerpen. Het liberale dagblad Dagens Nyheter verklaarde dit weekend het klimaat opeens tot één van de bepalende onderwerpen voor de verkiezingen op 9 september.

De reden daarvoor was dat Zweden tijdens de voorbije droogteperiode is geteisterd door veel bosbranden, onder meer veroorzaakt door blikseminslagen en recalcitrante campingbezoekers die het barbecueverbod aan hun laars lapten. Tevens hebben boeren in Zweden massaal hun koeien voortijdig naar de slacht moeten brengen omdat het land zo dor was geworden dat ze hun vee er niet langer op konden laten grazen.

De problematische buitenwijken van de grote steden verdwenen zo tijdelijk uit het nieuws. Opeens ging het in Zweden over de grote bedreiging die er uit gaat van het toch wel snel veranderende klimaat. Dagens Nyheter constateerde wel dat er lastig campagne te voeren valt op het onderwerp klimaat. Er zijn weinig verschillen in de partijprogramma’s op dit politieke onderwerp, aldus die krant. Vandaar dat integratie de verkiezingscampagne domineerde. Vooral de populistische Zweden Democraten hameren op de ‘teloorgang’ van de Zweedse welvaartsstaat als gevolg van immigratie.