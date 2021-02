Jongeren hebben nu minder seks en dates; aantal meldingen van seksueel geweld stijgt

Studenten nemen een kijkje in de anticonceptiecamper tijdens de introductieweek in Leiden. De camper is een onderdeel van een voorlichtingscampagne van Rutgers Kenniscentrum en reist door heel Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / Bart Maat

Het aantal jongeren dat een eerste date heeft gehad daalde van 50 procent naar 21 procent in de tweede lockdown. Toch maken jongeren tijdens deze crisis niet meer gebruik van de digitale mogelijkheden: het gebruik van datingapps is in de coronacrisis niet toegenomen.

Ook lijken jongeren volgens de onderzoekers minder te experimenteren met online seks dan normaal. Zo verstuurde voor corona 33 procent van de jongeren wel eens een seksueel getint beeld naar een ander (sexting), maar was dat tijdens de tweede lockdown gedaald naar 25 procent.

‘De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil’, zegt onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. ‘Jongeren hebben minder mogelijkheden om te experimenteren met en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd cruciaal is.’

Volgens directeur Ton Coenen van Rutgers is dit zorgelijk. ‘Zeker omdat we zien dat jongeren somberder zijn geworden. We zien dat het contact tussen jongeren in deze leeftijdsgroep vooral tot stand komt doordat ze elkaar in levenden lijve ontmoeten.’

Zomervakantie

Het aantal singles dat seks had, daalde van 69 procent in de zomervakantie naar 52 procent tijdens de tweede lockdown. Dit was wel hoger dan in het voorjaar; tijdens de eerste lockdown had nog maar 40 procent van de singles seks. Deze singles kiezen tijdens de lockdowns volgens de onderzoekers opvallend vaak voor een ‘seksmaatje’, een losse partner met wie ze wel vaker seks hebben. Het aantal one-nightstands daalde.

De onderzoekers zagen naar eigen zeggen ook een aanzienlijk aandeel jongeren dat seksueel geweld meldde: tijdens de coronacrisis maakte 3 procent van de jongens en 7 procent van de meisjes van 16-21 jaar tussen maart en december dit mee. Het gaat hierbij om manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil. Volgens de onderzoekers is dit zorgelijk, vooral in het licht van de afnemende seksuele activiteit.

‘Wij vinden dit echt hoog’, zegt directeur Coenen. ‘Dat zoveel jongeren dit meemaken, dat is gewoon veel. Het is belangrijk om dit verder te onderzoeken. We kunnen deze cijfers niet goed vergelijken met die van andere onderzoeken. Dat komt doordat de onderzoeksgroepen verschillen, en doordat het om een heel specifieke periode gaat.’

Zo is de groep die Rutgers onderzocht ‘relatief seksueel actief’ en bevat hij veel homoseksuele en lesbische jongeren, een groep die vaker seksueel geweld meemaakt dan andere jongeren.

Somberder

Volgens het Rutgers-onderzoek zijn jongeren somberder dan in de eerste lockdown. ‘Single jongeren voelen zich iets vaker eenzaam dan jongeren met een partner, maar het verschil is niet groot’, aldus het rapport.

Ook het Rode Kruis signaleert vandaag in een onderzoek dat 7 op de 10 jongeren opzien tegen de komende maanden. Zo’n 60 procent van de jongeren tussen de 16 en 30 jaar zegt zich af en toe eenzaam te voelen, en 23 procent zegt dit regelmatig tot van bijna altijd te ervaren.

Volgens het Rode Kruis is 38 procent van de jongeren zich door de avondklok ‘iets of veel slechter’ gaan voelen. Vooral de jongste groep heeft hier last van. Voor een groot deel maakt echter weinig verschil, omdat er ‘door de lockdown ‘s avonds toch al weinig buiten de deur te doen viel’.

Om jongeren te stimuleren is het Rode Kruis op twitter #skipdecoronadip begonnen: jongeren kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen dan van twee Rode Kruis-psychologen een week lang elke dag een kleine opdracht in hun mailbox. Ook kunnen jongeren gratis een gesprek aanvragen met een coach. De hulporganisatie begon in oktober 2020 met deze coaching.