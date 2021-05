Jongeren dringen voor bij vaccinaties, gebruikmakend van gebrekkige controle

Beeld Arie Kievit

In gesprekken met de Volkskrant zeggen jongeren tientallen gevallen te kennen waarin is voorgedrongen. Zowel bij het maken van de afspraak als in de vaccinatiestraat hoefde men geen bewijs van de zogenaamde medische indicatie te tonen. De GGD bevestigt de gang van zaken en noemt deze onfatsoenlijk, maar wil de werkwijze niet aanpassen, omdat het systeem laagdrempelig moet blijven. Het voordringen gebeurt in elk geval bij de vaccinatiestraten in Amsterdam, Schiphol, Koog aan de Zaan, Rotterdam, Groningen en Huizen.

Hoe zonder uitnodiging een prik te bemachtigen? Al enkele weken gaan daarover in studentenkringen berichten rond. ‘Hebben jullie nog geen vaccinatie? Is supersimpel te regelen’, aldus de WhatsApp-berichten, waarna instructies worden gedeeld. Daarbij wordt jongeren verzekerd dat door de GGD ‘niet wordt gecheckt’ of ze echt een indicatie hebben. Ze wedijveren zo met 1,8 miljoen gegadigden die om medische redenen meer risico lopen ziek te worden, zoals hart-, diabetes- en astmapatiënten.

Volgens een Amsterdamse student (22) liet hij zich vaccineren omdat hij geen geld wil uitgeven aan PCR-testen. ‘Zo’n test is minimaal 85 euro. Als je wilt reizen in de zomervakantie is dat gezeik.’ Een 28-jarige oud-student, die nu bij de overheid werkt, stelt dat hij lang genoeg heeft gewacht. ‘Ik heb het meer dan een jaar volgehouden om geen corona te krijgen. Ik wil geen risico nemen om in de blessuretijd nog besmet te raken.’

Familieleden

Meerdere jongeren noemen desgevraagd een laag opkomstpercentage als reden om voor te dringen. ‘Er zijn veel mensen die bang zijn voor het vaccin en ’m niet nemen’, claimt een 24-jarige Groningse. ‘Op deze manier help ik om het tempo van vaccineren te versnellen. Ik neem een plek over van iemand die zich niet opgeeft en dat kan geen kwaad.’ Inmiddels hebben meerdere familieleden van haar op dezelfde wijze een vaccinatie bemachtigd.

Hoewel de meesten van de jongeren claimen aanvankelijk twijfels te hebben gehad, hebben bijna allen zich daaroverheen gezet. Toch lopen ze er niet mee te koop. ‘Ik weet dat anderen het misschien moreel verwerpelijk vinden, dus ik ga het niet aan de grote klok hangen.’

Een woordvoerder van de GGD vind het ‘erg vervelend’ dat er wordt voorgedrongen, maar noemt het een ‘ingecalculeerd risico’. ‘We gaan bij het vaccineren uit van het goede van de mens. Het systeem is laagdrempelig zodat we snel veel mensen kunnen vaccineren. Bij het maken van de afspraak controleren we niet of iemand een medische indicatie heeft. Op de vaccinatielocatie moeten medewerkers wel naar uitnodigingsbrieven vragen. Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd gebeurt, ze zijn niet van de douane.’ GGD-medewerkers krijgen de komende dagen nogmaals de instructie naar papieren te vragen.

De controle op de vaccinatielocaties was eerder deze maand in het nieuws toen RTL Nieuws meldde dat wie zich voordeed als zorgmedewerker een vaccinatie kon krijgen. Een vervalste uitnodiging werd in de vaccinatiestraat niet gecontroleerd. De GGD stelde toen dat er behalve de brief ‘geen andere mogelijkheden’ waren om te zien of iemand in de zorg werkt.