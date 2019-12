Jongen (9) met ‘fles met brandbare vloeistof’ opgepakt in Haagse wijk Duindorp

Opbouw van de vuurstapel in Duindorp vorig jaar. Dit jaar zal er in Duindorp geen vreugdevuur zijn. Beeld Bart Dirks / de Volkskrant

Een van de aangehouden verdachten is nog maar 9 jaar, zo maakte de gemeente Den Haag maandagmiddag bekend. De jonge jongen liep ‘te zwaaien’ met een ‘fles met een brandbare vloeistof’, aldus de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Meer details heeft ze niet.

Volgens de Haagse politie zijn van de dertien opgepakte mensen meerderen minderjarig. Om hoeveel personen het gaat, kan de politie niet zeggen. De jongste is in elk geval de jongen van 9 jaar.

Aan het einde van de middag kwamen de eerste meldingen van containerbrandjes binnen. In de loop van zondagavond werden steeds meer brandjes gesticht, meldt Omroep West. De ME werd ingezet, en op foto’s is te zien hoe de politie ingangen naar de wijk afsloot en met bouwhekken opgeworpen barricades verwijderde.

Een politiewoordvoerder wilde zondagavond alleen kwijt dat het ‘onrustig in de wijk’ was. Rond middernacht keerde de rust enigszins terug.

Inmiddels staan er naast afvalbakken ook een boom en de bushalte in de brand op het Tesselseplein #duindorp pic.twitter.com/YXhUg9GQbY — De Scheveninger (@DeScheveninger) 1 december 2019

Remkes noemt het ‘onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht. Dat geldt ook voor het belemmeren van hulpdiensten, onder meer door gebruik van ‘kraaienpoten’ en het opwerpen van barricades. In situaties waarin elke seconde telt, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties en dat is onacceptabel.’

De politie twitterde zaterdag een foto van zulke kraaienpoten die op straat zijn aangetroffen: stukken pvc-buis met schroeven erdoorheen.

Deze zelf gefabriceerde kraaienpoten zijn aangetroffen in Duindorp.



Onschuldig?



Wat als hulpdiensten niet op tijd aankomen bij reanimatie of brand? Ook huisdieren en personen kunnen hierdoor gewond raken.



Getuige? Bel 0900-8844. Liever anoniem? Bel M. 0800-7000. pic.twitter.com/h9OhZVvyKh — Politie Scheveningen (@PolScheveningen) 30 november 2019

Zaterdagavond deden zich ook al ongeregeldheden voor in Duindorp. Die hebben vermoedelijk te maken met het vrijdag aangekondigde besluit dat er dit jaar geen groot vreugdevuur zal zijn tijdens de jaarwisseling. De Duindorp Vreugdevuur Stichting trok de stekker uit het evenement, omdat de gemeente Den Haag er te hoge eisen aan zou hebben gesteld.

De Duindorpse stichting wil ook geen andere evenementen rond de jaarwisseling organiseren. Zulke activiteiten zouden de rust in de wijk kunnen bewaren als er geen vreugdevuur is. ‘Deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af.’

Tieners

Voorzitter Bob Schut van Wijkberaad Duindorp voorspelt dat de onrust in Duindorp nog wel even aanhoudt. Dat zegt hij tegen persbureau ANP. De meeste relschoppers zijn volgens hem tieners, op wie de volwassen bewoners green grip krijgen. ‘De jongeren bevuilen hun nest. Maar het is heel lastig om tot ze door te dringen, de groep opereert vrij solo en bestaat uit vele tientallen mensen.’

Schut begrijpt dat veel mensen in Duindorp teleurgesteld zijn over het niet doorgaan van de vuren. ‘De teleurstelling is ontaard in vandalisme en brandstichting. Dat is absoluut afkeurenswaardig. Ik snap de teleurstelling heel goed, maar de manier waarop ze die laten blijken, dat kan niet. Het is een verkeerde uiting van onvrede.’

Aanvullingen & verbeteringen

In een eerdere versie van dit artikel stond in de kop dat de 9-jarige jongen met een molotovcocktial rondliep. Het is nog onbevestigd of de ‘fles met brandbare vloeistof’ ook daadwerkelijk een molotovcocktail was.