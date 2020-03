Jongen (16) uit Breda aan beademing door corona: ‘Dit virus is geen grap’

Shershah Mohmand (links): ‘We willen dat iedereen weet dat dit virus geen grap is.’ Zijn broertje van 16 is besmet met het coronavirus en ligt op de intensive care aan de kunstmatige beademing. Beeld Privé-archief

‘Mijn broertje is altijd gezond geweest, ging naar de kappersopleiding en deed aan volleybal’, vertelt zijn oudste broer Shershah Mohmand (26). ‘Het enige dat je zou kunnen zeggen, is dat hij nogal veel fastfood at.’ De familie heeft dit weekend besloten het verhaal van hun zoon en broer naar buiten te brengen om anderen te waarschuwen: het coronavirus kan ook grote gevolgen hebben voor patiënten die niet oud of kwetsbaar zijn.

Hun relaas sluit aan bij berichten uit de Brabantse ziekenhuizen, waar meer relatief jonge en gezonde mensen met corona op de intensive care terecht blijken te komen. ‘We willen dat iedereen weet dat dit virus geen grap is’, zegt Shershah.

Anderhalve week geleden begon zijn 16-jarige broertje Sehraz, de jongste telg uit een kappersfamilie met vier kinderen, zich slechter te voelen. ‘Hij kon niet goed eten, zat maar de hele tijd te kuchen’, aldus Shershah. ‘Het was toen best wel koud, en hij lag in bed naast een open raam. Hij zei: mijn hoofd is heel erg warm.’

De huisarts stuurde hem naar huis met de diagnose buikgriep, vertelt de oudste broer. ‘Een paar dagen later was hij echt kortademig en voelde hij steken in zijn longen. Toen is hij naar de spoedeisende hulp gegaan, en werd hij opnieuw naar huis gestuurd. Onbegrijpelijk. Pas toen mijn vader heeft gebeld over hoe ernstig het was, is hij opgenomen.’

Hopen op een wonder

In het ziekenhuis in Breda testte Sehraz positief op corona. Voor het weekend is hij overgebracht naar de intensive care van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar ligt hij aan de kunstmatige beademing. ‘Hij wordt in slaap gehouden en krijgt eten via een buisje toegediend’, vertelt zijn broer. ‘De artsen wachten af tot het moment dat hij weer zelfstandig gaat ademen. Ze vertellen ons: we weten niet wat er gaat gebeuren of hoelang dit kan duren. Het is onbekend hoe dit virus werkt. Wij als familie hopen op een wonder en bidden dat het goed komt met mijn broertje.’

Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda, zei zaterdag in de Volkskrant dat het in zijn ziekenhuis opvalt dat er in verhouding veel opnames zijn van relatief jonge mensen, van wie weinig achterliggende gezondheidsproblemen bekend zijn. Ongeveer eenderde van de opgenomen coronapatiënten krijgt volgens Brabantse artsen net als Sehraz te maken met longfalen. Een ‘schokkend’ hoog aantal, volgens intensivist Mark van der Kuil van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. ‘Dit cijfer kennen we bij geen enkel ziektebeeld.’

De familie van Sehraz verbaast zich erover dat zij ondanks aandringen zelf niet op het virus worden getest, omdat ze geen symptomen hebben. De vrouw van oudste broer Shershah neemt het zekere voor het onzekere en vliegt zondagmiddag met hun zoontje van anderhalf naar haar familie in Engeland. ‘Daarna ga ik ook pas voor het eerst bij mijn broertje op bezoek in het ziekenhuis’, zegt Shershah. ‘Ik wilde het eerder niet riskeren, vooral omdat ik mijn kind niet wil besmetten.’

Tijdens het ziekenbezoek worden de familieleden in beschermende pakken gehesen en krijgen ze handschoenen aan en maskers voor. Shershah gaat, buiten de ziekenhuisbezoeken om, voorlopig in quarantaine in zijn ouderlijk huis. ‘We zijn in een nachtmerrie beland die maar niet ophoudt.’

Hij hoopt dat hij met zijn waarschuwing levens van anderen kan redden. ‘Alsjeblieft mensen, laat je kinderen thuis, mijd discotheken, lounges en andere drukke plekken. Het is heel serieus.’