Jonge vrouw in Iran gearresteerd vanwege dansvideo’s op Instagram

In Iran zijn zeker vier mensen gearresteerd omdat ze video’s op Instagram hebben gezet die volgens de autoriteiten in strijd zijn met de wet. Een van hen is een jonge vrouw die clipjes had opgenomen waarop zij dansend en zonder hoofddoek is te zien.

Maedeh Hojabri dansend in haar slaapkamer. Foto screenshot Instagram

Maedeh Hojabri, een vrouw van 19 jaar, heeft op Instagram meer dan 600 duizend volgers. Haar filmpjes heeft ze opgenomen in haar slaapkamer, een smalle ruimte met rood geverfde muren, met op de achtergrond een eenpersoonsbed en een kledingkast. Hierin danst zij op westerse popmuziek en Iraanse nummers. Vrouwen mogen in het land niet in het openbaar zonder hoofddoek verschijnen en het is voor hen ook verboden om in het openbaar te dansen.

Hojabri is samen met de andere arrestanten, van wie de identiteit niet bekend is, op staatstelevisie verschenen. De beelden zijn donker en schimmig en haar gezicht is onherkenbaar gemaakt, maar je hoort haar huilend een bekentenis afleggen. Volgens activisten is deze afgedwongen door de autoriteiten – een tactiek die vaker wordt gebruikt in Iran.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6 Masih Alinejad 🏳️

Iranian state TV makes these young girls cry on an interview after they got arrested for uploading videos of their dancing performances on Instagram.#MaedehHojabri

بازجویی از دختران نوجوان در صدا و سیما و‌ اشکی که جاری شد تا مثلا درس عبرت شود برای دیگران که نرقصند#مائده_هژبری pic.twitter.com/hoBVDMv7Oi Masih Alinejad 🏳️

‘Ik deed het niet om de aandacht te trekken’, zegt ze. ‘Ik had een aantal volgers en deze video’s waren voor hen. Het was niet mijn bedoeling om anderen aan te moedigen hetzelfde te zoen. Ik werkte niet in een team en ik heb geen training gehad. Ik doe zelf alleen aan turnen.’

Er is weinig bekend over Hojabri, niet eens uit welke stad zij afkomstig is, maar sinds ze is gearresteerd worden haar video’s over de hele wereld gedeeld. Haar account is ondertussen geblokkeerd, en gevreesd wordt dat hetzelfde gebeurt met Instagram, een van de weinig westerse apps die in Iran probleemloos gebruikt kunnen worden. Facebook en Twitter worden er gefilterd.

Ondertussen plaatsen tientallen vrouwen op Twitter dansvideo’s van zichzelf uit steun voor Hojabri. ‘Ik dans zodat de autoriteiten zien dat ze onze vreugde en hoop niet weg kunnen nemen door tieners te arresteren’, schreef een van hen.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3 Negar

Het is niet de eerste keer dat Iraanse staatsburgers worden opgepakt vanwege hun online activiteiten. Twee jaar geleden pakte de politie acht modellen op omdat zij zonder hoofddoek op Instagram te zien waren. In 2014 werd een groep tieners gearresteerd die een eigen videoclip had gemaakt op het nummer ‘Happy’ van Pharrell Williams. Ze waren dansend en zonder hoofddoek te zien in hun huis en op een balkon. De groep werd veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen en zweepslagen.

Zondag werd Shaparak Shajarizadeh veroordeeld tot twee jaar cel en achttien jaar voorwaardelijk omdat zij demonstratief haar hoofddoek op straat had afgedaan, uit protest tegen de verplichting een hidjab te dragen. Huilend vertelt ze in een filmpje dat ze op Twitter heeft geplaatst dat dit betekent dat ze twee jaar naar de gevangenis moet, en daarna nog achttien jaar lang haar mond moet houden.