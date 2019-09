Jonge politieke ster in Japan gaat nasleep van kernramp Fukushima afwikkelen

Shinjiro Koizumi, de nieuwe Japanse minister van Milieu, arriveert woensdag in Tokio bij de residentie van premier Abe. Beeld AFP

Koizumi junior, vaak aangeduid met alleen zijn voornaam om hem te onderscheiden van zijn illustere vader, is met zijn 38 jaar een van de jongste ministers in de naoorlogse geschiedenis. Hij is ook een van de politici die vaak genoemd worden om premier Shinzo Abe op te volgen.

Met Shinjiro haalt Abe niet alleen een concurrent maar ook een glamourboy zijn kabinet binnen. De jonge politicus was deze zomer niet uit de media te slaan vanwege zijn aankondiging te zullen trouwen met Christel Takigawa, een 42-jarige presentatrice en een van de ambassadeurs voor de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. Het glamourpaar verwacht ook een kind en Shinjiro haalde de krantenkoppen andermaal toen hij meldde te overwegen vaderschapsverlof te willen nemen – een unicum in Japan. Of hij daar in zijn nieuwe functie de ruimte voor krijgt, is de vraag.

De Koizumi’s vormen een van de politiek voornaamste families in Japan. Shinjiro’s grootvader en betovergrootvader waren ministers, zijn vader eerst minister en later ook premier (2001-2006) en in 2009 nam de jonge telg keurig de zetel van zijn vader over in het parlement. Het ministerschap geeft hem de kans bestuurservaring op te doen, voor hij wellicht ook een gooi doet naar het hoogste ambt.

De termijn van Abe (vanaf november de langstzittende premier van Japan) loopt tot september 2021. De regels van de Liberaal Democratische Partij (LDP) staan – vooralsnog – niet toe dat Abe er nog een termijn aan vastplakt.

Slangenkuil

Maar in de slangenkuil van de (Japanse) politiek kan Shinjiro’s promotie ook een valkuil blijken. Als milieuminister krijgt Koizumi onder meer de afwikkeling van de kernramp bij Fukushima op zijn bord. De uitbater van de centrale, het bedrijf Tepco, zit in zijn maag met miljoenen liters besmet water afkomstig uit de koeling van de centrale. Het water wordt nu opgeslagen in tanks, maar volgens Tepco is een andere oplossing nodig. Dinsdag verklaarde Koizumi’s voorganger dat er maar één oplossing is: het water in zee laten lopen en zodoende verdunnen. Het Japanse kabinet heeft nog geen besluit genomen, maar zeker is dat lozen op veel verzet kan rekenen in binnen- en buitenland. Drie keer raden wie dit straks moet verdedigen.

En dat is niet het enige. Shinjiro’s portefeuille kan bovendien voor de nodige familieruzies zorgen. Uitgerekend ex-premier Koizumi werd na de Fukushima-ramp de prominentste criticus van atoomenergie.