Jonge Nigerianen van ‘generatie kokosnoot’ vestigen hun hoop op nieuwkomer Peter Obi

In Nigeria loopt de spanning op voor de verkiezingen, waarbij voor het eerst sinds 1999 een outsider kans maakt op het hoogste ambt. De Nigeriaanse ‘kokosnootgeneratie’ – generatie Z – gelooft niet meer in de stokoude, corrupte politieke elite.

‘Hoe is het mogelijk dat we India zijn voorbijgestreefd als land met de meeste armen ter wereld? In India leeft nog maar 16 procent van de bevolking in armoede, in Nigeria is dat 63 procent; dat zijn 133 miljoen mensen!’ Die vraag stelde de 61-jarige Peter Obi maandag in zijn lezing bij de denktank Chatham House in Londen.

Deze lezing, die inmiddels door miljoenen, vooral jonge Nigerianen is gezien, zet de toon voor de presidentsverkiezingen op 25 februari in Nigeria, het Afrikaanse land met de grootste economie en het grootste inwonertal. Obi, een rijke maar zuinige en bescheiden zakenman uit de zuidoostelijke deelstaat Anambra, presenteert zichzelf als redder van het land dat hij een ‘mislukte staat’ noemt. ‘Als we het politieke leiderschap niet veranderen, blijven we hangen in deze vreselijke toestand van onderontwikkeling en ellende.’

Zijn woorden vinden gretig weerklank bij de wanhopige ‘generatie Z’ in Nigeria; jongeren onder de 30 jaar, die 70 procent uitmaken van de bevolking van 213 miljoen en de helft van de 93,5 miljoen geregistreerde kiezers. Zij groeien op in een land dat gebukt gaat onder een gierende inflatie, endemische corruptie, toenemende terreur en torenhoge werkloosheid. Het jonge Nigeria wordt bestuurd door een generatie stokoude politici die vooral goed voor zichzelf zorgt.

Posters van presidentskandidaat Peter Obi, op wie veel jonge Nigerianen hun hoop hebben gevestigd, in de zuidwestelijke stad Ibadan. Beeld Samue Alabi / AFP

Sinds het einde van de militaire dictatuur in 1999 wisselen slechts twee partijen elkaar af: de All Progressive Congress (APC) van de zittende president Muhammadu Buhari (80) en de Peoples Democratic Party (PDP) van Atiku Abubakar (76), die volgende maand voor de zesde keer een gooi doet naar het presidentschap. Maar voor het eerst loopt een outsider voorop in de peilingen, en dat is Peter Obi. Van de achttien kandidaten maken alleen hij, Abubakar en de 70-jarige Bola Tinubu, de opvolger van Buhari namens de PDP, een kans in de verkiezingen, die mogelijk al in de eerste ronde worden beslecht.

Elite

In Nigeria vallen de meeste jongeren buiten de politieke elite, waarin religie en etnische afkomst allesbepalend zijn. Deze toplaag bestaat grotendeels uit mensen die hun sporen hebben verdiend tijdens de militaire dictaturen die elkaar in de vorige eeuw vrijwel onafgebroken opvolgden na de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1960. Wie geen goed netwerk heeft of niet tot de juiste etnische groep behoort, heeft geen toekomst in Nigeria, zo weten deze jongeren, die hun hoop hebben gevestigd op studiebeurzen en andere carrièrekansen in Europa en de Verenigde Staten.

De wanhoop van jonge Nigerianen kwam in 2020 tot een kookpunt toen ze in 2020 massaal in verzet kwamen tegen het buitensporige politiegeweld dat onder meer werd toegepast bij de handhaving van de coronamaatregelen. Deze zogeheten End SARS-beweging – genoemd naar de Special Anti-Robbery Squad – heeft zich nu op sociale media massaal achter nieuwkomer Peter Obi geschaard als de #Obedient-beweging.

Jongeren geloven dat de behoedzame Obi de schuldenberg van Nigeria kan afbouwen en de productiviteit omhoog kan stuwen. ‘Maar jongeren gebruiken hem vooral om hun frustratie te uiten over het Nigeriaanse systeem’, zo zei Idayat Hassan, directeur van de Nigeriaanse denktank Centre for Democracy and Development (CDD) vorig jaar in de Financial Times. ‘Als je de sentimenten op sociale media volgt, zie je dat hij zich niet alleen voor zichzelf verkiesbaar stelt, maar ook voor de hele jonge generatie.’

De gevestigde partijen zijn compleet verrast door het enthousiasme waarmee ‘generatie kokosnoot’ – de jonge Nigerianen noemen zich naar de harde vrucht als symbool van de weerbaarheid waarmee ze ondanks alle tegenwerking voor hervormingen blijven vechten – sinds eind vorig jaar haar steun betuigt aan Obi. De verkiezingen lijken dit jaar daardoor gepaard te gaan met extreem veel geweld en intimidatie. Op sociale media wemelt het van desinformatie en bedreigingen. Toch kan van uitstel kan geen sprake zijn, zo heeft Mahmood Yakubu, hoofd van de onafhankelijke nationale kiescommissie dinsdag in Londen gezegd.

Influencers

De BBC meldde woensdag dat influencers soms tienduizenden euro’s krijgen om onwaarheden over kandidaten te verspreiden of juist om hen te steunen. Zo zou een foto zijn verspreid van een prominent APC-lid met strijders van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Later bleken de strijders in een familiekiekje te zijn gefotoshopt. Peter Obi wordt op sociale media in verband gebracht met de zuidelijke afscheidingsbeweging Indigenous People of Biafra, die in Nigeria te boek staat als een terreurorganisatie.

De nieuwe president staat voor de vrijwel onmogelijke taak om de economie uit het slop te trekken en een eind te maken aan de terreur en criminaliteit die het land in hun greep houden en miljoenen Nigerianen op de vlucht hebben gejaagd. In het noorden voeren Boko Haram en ook Islamitische Staat een schrikbewind, in het midden van het land is de strijd om vruchtbare grond tussen overwegend christelijke boeren en veelal islamitische nomadische herders volledig uit de hand gelopen en ontaard in een etnisch-religieus-politiek conflict. In het zuiden laait de onafhankelijkheidswens van het Igbo-volk weer op, die in de jaren zestig van de vorige eeuw tot de Biafra-oorlog leidde. En in steeds grotere delen van het land zijn gewapende bendes actief die plunderen en mensen ontvoeren voor losgeld.

Toch is het voor de christelijke Obi nog geen gelopen race. Zijn partij heeft weinig bestuurlijke ervaring en is vooral in het islamitische noorden van het land onbekend. Zijn tegenstanders – beiden moslim – hebben echter hun hoge leeftijd en elitaire reputatie tegen.