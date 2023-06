Reportage

Jonge lhbti’ers zijn in Irak hun leven niet zeker, maar uitwegen zijn er niet of nauwelijks

Wie lhbti’er is in Irak, is zijn leven niet zeker. De onverdraagzaamheid wordt steeds groter, gewapende milities gaan actief ‘op jacht’ en in het parlement ligt een wetsvoorstel dat de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt. In Bagdad gingen we op pad met twee jonge lhbti’ers.