Jonge internetgebruikers zijn het vaakst slachtoffer van digitale criminaliteit

Indonesische verdachten van cybercriminaliteit op archiefbeeld. De groep werd eind juli 2017 gearresteerd, samen met een groep Chinese en Taiwanese verdachten. Beeld Adi Weda / EPA

‘Hello, I am phoning from Microsoft about a problem with your computer.’ Denk er een zwaar Indiaas accent bij en veel Nederlanders weten precies waar dit over gaat. Maar liefst 15 procent van de Nederlanders – zo’n twee miljoen mensen – zegt vorig jaar met deze Microsoft-oplichting te maken te hebben gehad. Of liever: poging tot oplichting, want bijna niemand trapt erin.

Andere oplichters hebben meer succes, blijkt uit het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst heeft uitgevoerd, in samenwerking met de politie. Ongeveer 8,5 procent van de internetgebruikers van twaalf jaar en ouder – 1,2 miljoen mensen – zegt de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit.

Zogenoemde vermogensdelicten zijn daarbinnen het populairst. Hieronder valt fraude bij online aankopen. Slachtoffers betalen dan voor goederen die niet worden geleverd. Andere vormen zijn het plunderen van rekeningen of belfraude, waarbij slachtoffers worden overgehaald naar dure betaalnummers terug te bellen.

In vergelijking met vermogensdelicten komen andere vormen wat minder vaak voor, zoals persoonlijke incidenten (laster, stalking, bedreiging), hacking en identiteitsfraude. De groep jonge internetgebruikers (tussen 12 en 25) is procentueel gezien het vaakst slachtoffer met 12 procent. Misschien op het eerste gezicht verrassend, maar het is ook de groep die het intensiefst gebruik maakt van internet, zeggen de onderzoekers in een toelichting.

Het CBS heeft wel vaker onderzoek gedaan naar digitale criminaliteit (in de Veiligheidsmonitor), maar dat onderzoek is op dit punt veel minder gedetailleerd. Aan het laatste onderzoek hebben 38 duizend Nederlanders meegedaan.