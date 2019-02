Jonge chauffeurs Uber moeten verplicht op verkeerscursus

De training is bedoeld voor alle Uberchauffeurs onder de 25 jaar. Het gaat om vijfhonderd tot zeshonderd mensen, van wie het merendeel uit Amsterdam komt. De eerste cursus is volgende week.

‘Op de training wordt aandacht besteed aan zaken waar chauffeurs mee te maken hebben. In grote steden is het verkeer lastig en onoverzichtelijk, met veel mensen. Dat is stressvol. De vaardigheden daarvoor worden getraind’, aldus Veilig Verkeer Nederland. Het is geen rijles, want ‘zij kunnen allemaal autorijden, maar het gaat om de manier waarop je rijdt, om inzicht, hoe je anticipeert.’

Veilig Verkeer Nederland wil de chauffeurs onder meer leren dat ze onder het rijden niet met hun administratie of planning bezig moeten zijn. ‘Dat haalt de focus van de weg af. We willen het MONO-rijden er in slijpen.’ MONO is de naam van de overheidscampagne tegen appen en bellen in het verkeer.

Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Bovendien raakte een 9-jarig meisje zwaargewond toen ze op weg naar school werd geschept door een Ubertaxi in Amsterdam. Na de ongelukken besloot Uber al om de minimumleeftijd van chauffeurs te verhogen van 18 naar 21 jaar. Ook moeten chauffeurs voortaan minstens één jaar rijervaring hebben. Verder kondigde Uber toen al aan dat het aan trainingen werkte.