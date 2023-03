Jonge actievoerders Extinction Rebellion dringen met spandoek door tot Nachtwacht

Actie Extinction Rebellion bij de Nachtwacht in het Rijksmuseum, Amsterdam Beeld Verspreid via Twitter

In tegenstelling tot bij sommige eerdere klimaatprotesten in musea lieten de actievoerders het schilderij met rust. Afgelopen najaar joegen demonstranten musea in binnen- en buitenland de stuipen op het lijf door enkele schilderijen met soep of tomatensaus te overgieten. In het Mauritshuis in Den Haag besmeurden activisten van de groep Just Stop Oil zo het Meisje met de parel van Johannes Vermeer, al bleef het doek onbeschadigd.

Met het protest van zondagochtend wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor de banden van het Rijksmuseum met bedrijven die leunen op fossiele brandstoffen. ‘Verbreek de banden met fossiele bedrijven als KLM’, schrijven de actievoerders op Twitter. De actie werd uitgevoerd door de jongerenafdeling van Extinction Rebellion, XR Jongeren. Volgens de groep ging het om jongeren van tussen de 15 en 22 jaar oud. Ook ouders en grootouders van de jongeren waren bij de actie aanwezig.

Met man en macht probeert het @rijksmuseum het protest te verbergen. Zonder succes... pic.twitter.com/Z9vrNwda4Q — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) 5 maart 2023

Naar het lijkt hebben de jongeren hun actie in het Amsterdamse museum niet lang kunnen doorzetten. Persbureau ANP meldt dat de jongeren door de bewaking van het museum zijn afgevoerd en vervolgens naar buiten zijn begeleid.

Het protest van zondag lijkt mede bedoeld om de aandacht te richten op het reeds aangekondigde grote protest van volgende week zaterdag. Die dag wil Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag blokkeren. Eind januari hield de actiegroep dat stukje snelweg tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al korte tijd bezet. De politie arresteerde toen ruim 700 demonstranten. Kort na de actie bij de Nachtwacht riep XR Jongeren op sociale media zijn volgers op om volgende week naar Den Haag te komen.

Hoe de actievoerders met het Rijksmuseum – met spandoek en t-shirts – zijn binnengekomen, is niet duidelijk. Na de reeks acties in het najaar gaven musea aan extra alert te zijn. Het Rijksmuseum, waar momenteel een grote Vermeer-tentoonstelling gaande is, heeft nog niet op de actie van zondag gereageerd.