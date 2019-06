Jonge aanhangers Baudet dromen van strijd met ‘de gevestigde orde’

Bijeenkomst van de jeugd van Forum voor Democratie. Samen op de foto met leider Thierry Baudet in een Instagram-kader. De fotograaf was binnen niet welkom. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Boreaal genieten bij de grootste jongerenorganisatie van Nederland,’ luidt de slogan op een plakkaat van de JongerenFVD (JFVD). De toon is zo meteen gezet bij de bijeenkomst van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie, zaterdag in Amsterdam.

Dat het gebruik van de term boreaal (het betekent noordelijk, maar in rechts-extreme kringen is het ook een eufemisme voor ‘blank Europa’, red.) eerder grote onrust veroorzaakte binnen en buiten de partij, mag de pret niet drukken. De jongeren van Forum hebben geen boodschap aan ‘zelfvoldane moralisten’ en ‘lamgeslagen D66-apaten’, zo laat JFVD-voorzitter Freek Jansen merken in zijn toespraak.

‘Natuurlijk zijn er mensen die het met ons oneens zijn’, zegt hij. ‘Mensen die ons fascisten noemen, nazi’s en héél erg fout. Dat zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat onze geschiedenis slecht is, dat we een onaflosbare erfschuld dragen waarvoor onze wereld tot een einde moet komen. Via de angst voor sociale isolatie dwingen zij ons apathisch in te stemmen met onze eigen afschaffing.’

Bezwaren

Jansen, een afgestudeerd politicoloog die in de Tweede Kamer voor Baudet werkt, vermeldt zaterdag niet dat er ook binnen de partij bezwaren leven tegen ‘dat boreale gelul’, zoals de afgedankte medewerker Robert Baljeu het eerder noemde in De Volkskrant. Ook de op een zijspoor gezette partijoprichter Henk Otten waarschuwde voor ‘dat alt-right-gedoe’. Het kon volgens hem funest zijn voor de bestuurlijke ambities van Forum. ‘Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij’, mopperde Otten in NRC Handelsblad, kort voordat hij zijn machtspositie verloor.

Van die meer conventionele stroming binnen FvD is zaterdag weinig meer te merken bij de jongeren. Zo is Yernaz Ramautarsing, het partijlid dat eerder in opspraak raakte door een link te leggen tussen IQ en volkeren, als een verloren zoon binnengehaald. Als spreekstalmeester kondigt hij zaterdag onder anderen een spreker aan over de rappe daling van ‘het genetische IQ’. Conclusie van de Amsterdamse psycholoog Jan te Nijenhuis: ‘De Westerse cultuur zal niet zo snel ondergaan, maar de dalende intelligentie is wel een waarschuwingssignaal.’

Het is 22 december 2017 rond half zes ‘s middags en Yernaz Ramautarsing van Forum voor Democratie mengt zich met drie berichtjes in de WhatsAppgroep ‘Polariserende Politici’ in een discussie over een uitspraak van Thierry Baudet dat hij een ‘dominant blank’ land voorstaat. Lees hier hoe het prominente FvD-lid in de besloten appgroep sprak over ras, homoseksualiteit en de doodstraf.

Controverses

Zo worden meer controverses zaterdag met plezier opgerakeld. Flirtcoach Tom Gorny is uitgenodigd om een lezing te geven over daten (‘nee betekent niet altijd nee’) en verdedigt Baudets eerdere beweringen dat vrouwen ‘minder excelleren’. Volgens Gorny komt dat omdat mannen grotere uitschieters hebben bij hun IQ, zowel negatief als positief. ‘Keiharde feiten. Waarom winden de media zich daar zo over op?’

De stemming in het zaaltje vol keurig geklede jongeren – een enkeling heeft de stemgerechtigde leeftijd nog niet bereikt - is uitgelaten en zelfverzekerd. Het bier vloeit, adressen worden uitgewisseld. De opmars van FvD kan door niemand meer worden ontkend.

De enige die een temperend geluid laat horen is Annabel Nanninga, gemeenteraadslid en senator voor FvD. Dat vindt de ex-columnist zelf ook opmerkelijk. ‘Misschien een beetje raar dat iemand die ooit werkte voor GeenStijl jullie dit voorhoudt’, zegt ze verontschuldigend. ‘Maar mensen willen dat we dingen bereiken. Ze willen een beter bestuur. Als wij voortdurend intellectuele discussies voeren die controversieel zijn, waar gedoe over is, dan zullen die mensen niet meer zo snel praten over Forum-lidmaatschap. Misschien gaan ze zelfs weer VVD stemmen of duiken ze de kast in. Dat willen we niet. Denk aan je prioriteiten.’

Veel indruk maakt het niet. De leiders van de JFVD hebben grotere ambities. Dat blijkt bijvoorbeeld als algemeen bestuurslid Massimo Etalle het woord krijgt. De student werktuigbouwkunde droomt van ‘een gemeenschap die sterker is in geest, sterker in daad en vooral sterker in eenheid’. ‘Alleen zo kunnen we op tegen de mensen die ons ondermijnen... Het kan ons niet schelen dat de oude machten en instituties niets moeten hebben van onze overwinningszucht. Winnen doen we immers niet voor de verliezers, maar voor onszelf. Ons doel is niet de emancipatie van het individu, maar de emancipatie van ons, als gemeenschap. Zodat we samen weer tot grootse dingen in staat zijn.’

Onder toeziend oog van Baudet toont ook zijn fractiemedewerker Jansen weinig terughoudend bij zijn woordkeuze. De JFVD-voorzitter schildert zijn partij af als een soort bevrijdingsmacht. ‘De kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Alles wat ons sterk maakt, breken we af... Het is de moraal van een zwakke bevolking, een bevolking die schaapachtig toekijkt terwijl de gevestigde machten hen in de hoek drijft. Een moraal waarin we alleen nog worden omgeven door alles wat zwak is en hulp behoeft en niet wat ons gezamenlijk verder brengt.’

De verzwakking van de westerse samenleving is ook een thema voor Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. In een Engelstalig artikel over de Franse auteur Michel Houellebecq suggereerde Baudet eerder dat individuele vrijheden als vrouwenemancipatie, abortus en euthanasie samenhangen met deze verzwakking.

Overheersingsdrang

In het zaaltje klinkt applaus en gelach als Jansen aankondigt een einde te willen maken aan ‘clown world’, een omstreden term uit de alt-right scene die politieke correctheid bespot. Jansen: ‘Wij moeten een antwoord bieden op clown world die geleidelijk alle facetten van ons leven beheerst. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. We hebben doorzettingskracht nodig, discipline, overwinningsdrang, ja, zelfs overheersingsdrang .

‘Waarschijnlijk hebben jullie heel veel vrienden die onze ideeën verwerpen, die er niets van willen weten, maar vergeet nooit dat onder dat leger van lamgeslagen D66-apaten onze familie driftig wacht. Netflix en pornografie kunnen misschien hun wil bedekken, maar ze kunnen nooit begraven wat in ons allemaal zit. Het is onze taak om ze los te maken. Het is onze taak om echte bevrijding te brengen.’

De toespraak eindigt met een verwijzing naar de mythische Germaanse oppergod Wodan en een oproep tot ‘dat laatste, maar ook eerste gevecht’. ‘Deze eeuw wordt onze eeuw, de eeuw van de wedergeboorte.’

Baudet applaudisseert voor de speech van zijn medewerker. Zelf benadrukt de partijleider eveneens dat Forum geen klassieke bestuurderspartij wil zijn. ‘We zijn niet alleen maar een club die zoveel mogelijk zeteltjes probeert te bemachtigen bij verkiezingen en dan allemaal moties gaat indienen. Dat doen we ook, maar veel belangrijker is dat we een ecosysteem bouwen waarin mensen die het grotendeels met ons eens zijn op belangrijke posten terechtkomen in het onderwijs, bij de rechterlijke macht, op redacties van kranten. Jullie moeten het dominante beeld doen kantelen. Het kan. Ik denk zelfs dat het vrij eenvoudig kan.’

De waarschuwingen van Nanninga dat kiezers geen academische discussies willen, maar goed bestuur, zijn aan het einde van de middag al lang vervlogen. Als een jonge vrouw wil weten hoe Baudet zo zeker weet dat een eigen munt sterker wordt dan de euro, reageert de partijleider in de geest van de hele bijeenkomst. ‘Omdat we fucking awesome zijn.’