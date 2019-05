Jong en oud demonstreert op de Dag van de Arbeid: ‘Ik kreeg verlof van school’

Demonstranten van de FNV in Amsterdam. Beeld Rebecca Fertinel

‘Indexatie voor elke generatie!’ Trots houdt een klein meisje het bord met de leus hoog in de lucht. Onder luid getrommel loopt ze de Dam op, het eindpunt van de mars. Naast haar draagt een jongetje een bord met de tekst: ‘Investeer in ons. Nu is het moment!’ De kinderen lopen voorop in een stoet van vierduizend deelnemers.

Ze worden gevolgd door flexwerkers, schoonmakers, uitkeringsgerechtigden en bouwvakkers. Maar ook milieuactivisten, politieke partijen en pluimveehouders trokken hun rode FNV-hesjes, petjes en vlaggen uit de kast om stil te staan bij de achturige werkdag, vrije weekeinden en vakantiedagen, maar vooral om te demonstreren.

Ed van der Want (51)

Capelle aan den IJssel

Dakdekker

‘45 jaar werk is genoeg. Die leus staat ook op de spandoeken waar we mee rondlopen. Ik zit nu 33 jaar in de bouw. Als het aan minister Wouter Koolmees ligt, kan ik pas op mijn 68ste en 8 maanden met pensioen. Ik ben dakdekker en kan je vertellen: dat is echt te lang. Het is erg zwaar werk. Je rug, knieën en polsen hebben het te verduren. Jarenlang tillen en sjouwen gaat je niet in de koude kleren zitten. Natuurlijk zijn er machines voor het zware werk, maar bij een oude woning in Amsterdam kan ik geen kraan inzetten. Dus dan moet alles toch weer worden getild op de nek.

‘In maart demonstreerde ik al samen met duizenden andere bouwvakkers in Ahoy, en eind mei staat de volgende staking alweer op de kalender. De bouw moet zich laten horen, want anders gaat het niet lukken om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar.’

Ed van der Want en links zoon Stefano. Beeld Rebecca Fertinel

Stefano van der Want (14)

Capelle aan den IJssel

Scholier (vmbo, klas 2)

‘Ik zit op school, maar werk ook al. Ik heb een krantenwijk. Drie uur per week bezorg ik 150 kilo aan folders. Zoals het er nu naar uitziet, zou ik tot mijn 71ste moeten werken. Dat zie ik niet zitten. Daarom vind ik het belangrijk om nu al te beginnen met strijden voor een goed pensioen.

‘Ik heb deze demonstratie zelf opgezocht op de website van de FNV en vroeg mijn vader of ik met hem mee mocht. Volgens mij ben ik de jongste hier, ik heb nog geen leeftijdsgenoten gezien. Mijn klasgenoten zijn er totaal niet mee bezig. Ze hebben geen idee wat de FNV doet of wat een vakbond inhoudt.

‘Ik vind het fantastisch om mijn stem te laten horen samen met zo’n grote groep mensen die allemaal hetzelfde willen. En ik hoefde niet eens te spijbelen. Toen ik uitlegde waarvoor ik vrij wilde, kreeg ik zonder problemen verlof van school.’

Natalia Robledo (24)

Amsterdam

Huishoudelijk werker en voorzitter van Migrant Domestic Workers

‘Toen ik 7 was, verhuisde ik met mijn familie vanuit Chili naar Nederland. Sinds mijn 16de maak ik huizen schoon in de grote steden, vooral in Amsterdam. Sinds kort heb ik een geldige verblijfsvergunning. Ik sta hier voor de huishoudelijk werkers met documenten, maar vooral voor de duizenden ongedocumenteerde migranten in dit land. Zij zijn onzichtbaar, maar poetsen wel elke dag de huizen van gezinnen die hier wel mogen zijn.

‘In 2011 werd op de Internationale Arbeidsconferentie in Genève ILO-verdrag 189 aangenomen: een verdrag dat aan huishoudelijk werkers dezelfde arbeidsrechten toekent als aan reguliere werknemers. Ook de Nederlandse regering stemde voor aanname van dit verdrag. Desondanks is het hier nog steeds niet geratificeerd. Dat betekent geen cao, geen vakantiedagen en geen minimumloon.

‘Met de huidige politiek zie ik dat niet snel veranderen, maar als je je niet laat horen of zien, verandert er sowieso niks. Daarom ga ik naar alle demonstraties en manifestaties die er zijn.’

Natalia Robledo Beeld Rebecca Fertinel

Jeroen Brouwers (35)

Dordrecht

FNV-vertegenwoordiger

‘Met dit pak trek ik veel bekijks. Dat is alleen maar goed, want samen met een andere kip die hier ergens rondloopt vertegenwoordig ik de agrarische industrie. Dat is een redelijk onderbelichte sector die aandacht verdient. Bedrijven roepen al jaren dat het slecht gaat met de pluimveesector, waardoor hun werknemers minimumloon ontvangen. Maar in werkelijkheid gaat het helemaal niet zo slecht.

‘Er wordt altijd gezegd dat er minder eieren worden verwerkt, maar uit cijfers van de FNV blijken de aantallen geproduceerde eieren juist omhoog te gaan, op één bedrijf na. We hebben het al zo vaak over vlees gehad, inmiddels is het pluimvee aan de beurt. De sector wordt kaalgeplukt en dat moet stoppen.’