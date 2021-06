Johnsons campagne voor vaderlandsliefde werkt averechts: ‘britishness’ tonen is zó niet Brits

‘Kim-Jong Johnson’ Beeld Foto EPA

De woorden vormen het refrein van het liedje One Britain, One Nation (OBON). Volgens het departement kunnen scholieren al zingende leren over gemeenschappelijke - en Britse - waarden als tolerantie, vriendelijkheid, trots en respect. Tevens worden scholen opgeroepen om kinderen op deze OBON-dag een minuut lang te laten applaudisseren voor iedereen die zich heeft ingezet voor de bestrijding van de pandemie.

Het lied, dat begint met ‘We are Britain and we have one dream, to unite all people in one great team’, is geschreven door scholieren van St John’s Primary, een christelijke basisschool in het Noord-Engelse Bradford. Initiatiefnemer is Kash Singh, een ex-politieman die is geboren in de Indiase deelstaat Punjab. Volgens hem kunnen de Britten wel wat extra vaderlandsliefde gebruiken. Hij wees erop dat Indiase schoolkinderen vaak het volkslied zingen.

‘Patriottische oprisping’

De OBON-campagne heeft steun gekregen van Brandon Lewis, de minister van Noord-Ierse Zaken, de actrice Joanna Lumley en Norman Tebbit, een vooraanstaande politicus tijdens het thatcherisme. In de onderwijswereld is enthousiast gereageerd. De campagne past bij het streven van de regering-Johnson om het gevoel van britishness te versterken. Vanuit Schotland noemde de nationalist Nicola Sturgeon de pa­triot­tische oprisping ‘belachelijk’.

Sturgeon was niet de enige met kritiek. Een probleem is dat te koop lopen met Britishness niet heel Brits is. Het zingen van het volkslied op school, zoals gebeurt in China en de VS, is bijvoorbeeld niet gebruikelijk. Noch hebben de Britten de gewoonte een vlag in de voortuin te planten. Groot-Brittannie heeft niet eens een nationale feestdag. Bij de recente begrafenisplechtigheid voor prins Philip was geen Union Jack in zicht.

‘Volksrepubliek Groot-Brittannië’

Niet alleen progressieve Britten hebben het idee bespot. ‘Ik ben dol op het nieuwe One Britain. One nation!-liedje,’ twitterde de zeer conservatieve politicus Laurence Fox ironisch, ‘het is zo pakkend en past bij een grote viering van de geweldige Volksrepubliek Groot-Brittannië’. Hij zette er een plaatje bij van de klappende Kim-Jong-un, de Noord-Koreaanse dictator. Elders kreeg Boris Johnson zelfs de bijnaam Kim-Jong Johnson.

De premier is ook met Vladimir Poetin vergeleken.

Het voetbalteam van Wales riep schoolkinderen op vrijdag bij wijze van protest het Welshe volkslied Land of my Fathers te zingen. Op Times Radio zei Singh, die als 6-jarige met zijn ouders naar Groot-Brittannië was gekomen, weinig te begrijpen van de kritiek en vergelijkingen met dictatoriale regimes. ‘Weet je, mensen als ik, en de miljoenen die zich hier vanuit andere delen van de wereld hebben gevestigd, zijn heel trots op dit land.’