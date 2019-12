‘Johnson wil eigenlijk helemaal geen debat: elk optreden is een kans op disaster’

Beeld AFP

Het is het laatste debat tussen Jeremy Corbyn en Boris Johnson voor de verkiezingen van 12 december. Verwacht je vuurwerk vanavond?

‘Nee. De debatten tussen Corbyn en Johnson zijn over het algemeen erg voorspelbaar. Johnson zal het alleen maar willen hebben over Brexit. Corbyn zal het juist zo veel mogelijk willen hebben over andere zaken, zoals gezondheidszorg. Ze hebben het nu eenmaal graag over hun eigen thema’s, en praten dus langs elkaar heen.’

Waar zal het over gaan vanavond?

‘Wat momenteel het debat beheerst is dat Boris Johnson weigert bij BBC-journalist Andrew Neil aan te schuiven. De Tories zeggen dat de kiezers geen behoefte hebben aan een interview, maar die interesse is er wel degelijk. De video waarin Andrew Neil Johnson uitdaagt voor het debat is heel mooi, en al door miljoenen mensen bekeken.’

Waarom is Johnson bang voor dat interview?

‘Nou, als je ziet hoe Andrew Neil Corbyn heeft afgeslacht laatst... Hij is gewoon een zeer gevreesd interviewer, de beste sinds vele jaren. In juli had Neil wel een interview met Johnson toen die voor het leiderschap van de conservatieve partij ging, en dat was een hele zware voor Johnson. Maar het feit dat je durft te komen, is al een voordeel bij Neil. Zeker omdat Johnson zich profileert als grote leider, als de nieuwe Churchill, kan hij het eigenlijk niet maken om te vluchten voor zo’n interview. Corbyn zal dat vanavond zeer waarschijnlijk gebruiken in het debat. Dat kan ik hem in ieder geval zeker aanraden.

‘Eigenlijk wil Boris Johnson helemaal geen debat. Hij wil eigenlijk zo min mogelijk van zichzelf laten zien. Hij staat voor in de peilingen, dus elk optreden op televisie is een kans op disaster. Corbyn daarentegen heeft weinig te verliezen. Voor hem is het juist alleen maar goed om om op televisie te komen.’

Wat speelt er nog meer?

‘Corbyn heeft een ander probleem. De Jewish Labour Movement, de Joodse groep binnen Labour, heeft een bijdrage geleverd aan een onderzoek naar antisemitisme in die partij. De uitkomsten daarvan zijn verschrikkelijk: er komen dingen als ‘Hitler had gelijk’ en ‘kindermoordenaar’ voorbij. The Telegraph schreef dat ‘er een kans is dat we een antisemiet als premier krijgen’. Dit is een groot probleem voor Labour en Johnson zal het vermoedelijk wel ter sprake brengen vanavond.

‘Ondertussen heeft Johnson geluk gehad dat Trump zich afgelopen week redelijk koest heeft gehouden tijdens zijn bezoek aan Londen voor de NAVO-top. De conservatieven waren bang dat Trump zich zou mengen in de Britse politiek, wat niet goed voor hen zou zijn. Boris Johnson moet niet te dicht bij hem komen te staan, want Trump is hier gehaat en gevreesd. De vrees heerst bijvoorbeeld dat Amerikaanse bedrijven invloed uitoefenen op de Engelse gezondheidszorg. De associatie met Trump is daarom problematisch voor Johnson, maar gelukkig voor de Tories heeft hij alleen gezegd dat Johnson zijn voorkeur heeft.’

Hoe staat het er voor in de peilingen? Kan Johnson nog verliezen?

‘Hij gaat zeker niet verliezen, maar of hij het gaat winnen is nog de vraag. Johnsons enige doel is om een ruime meerderheid in het Lagerhuis te halen, maar ik moet nog zien of hij het benodigde aantal van 326 zetels haalt. Corbyn kan deze verkiezingen winnen zonder te winnen. Aangezien geen enkele andere partij in het Lagerhuis de conservatieven wil helpen, krijgt Labour de kans om een minderheidsregering te vormen als de conservatieven geen ruime meerderheid halen. Labour kan daarvoor samenwerken met partijen als de Liberalen. Alles gaat dus om de vraag of Johnson die ruime meerderheid kan halen om een regering te vormen.’

Wat doe jij vanavond?

Ik ga wel kijken! Misschien schrijf ik er nog wat over.