Johnson weer onder vuur wegens lockdownborrel met honderd genodigden in tuin ambtswoning

Het is nog maar zeer de vraag of het nieuwste schandaal zal overwaaien, net als de vorige. Beeld AFP

‘Hoi allemaal, na wat een ongelooflijk drukke periode is geweest zou het aardig zijn om van het prachtige weer te genieten’, zo schreef principal private secretary Martin Reynolds op 20 mei 2020. ‘We organiseren een 1,5 meter-borrel in de tuin van No10. Vergezel ons vanaf zes uur en neem je eigen drank mee!’

In mei 2020 mochten de Britten maar één persoon ontmoeten in de buitenlucht. ITV meldde dat veertig medewerkers zijn komen opdagen. Daags na de bijeenkomst vertelde Johnson zijn landgenoten tijdens een persconferentie dat ontmoetingen met vrienden of collega’s niet waren toegestaan.

Lockdonwborrels bij de Johnsons

De grote vraag is nu of de architect van de strenge regels zelf ook aanwezig was. Volgens oud-topadviseur Dominic Cummings, het waarschijnlijke lek van de e-mail, waren zowel Boris Johnson als zijn vrouw Carrie van de partij. Als dit werkelijk het geval was, zit de premier opnieuw in moeilijkheden.

Het is de zoveelste onthulling over de lockdownborrels bij de Johnsons. Onlangs dook er een foto op van medewerkers die een gezellige borrel hadden in de genoemde tuin, compleet met kaas en wijn. Johnson zat toen aan tafel met zijn vrouw en met Cummings. De premier beweerde dat het om een werkoverleg ging.

Eind vorig jaar kwamen er meerdere berichten over kerstborrels op Downing Street en bij enkele departementen. Die berichten veroorzaakten woede omdat veel Britten zich wel aan de lockdownregels hielden en de nodige offers brachten omdat zij niet naar begrafenissen en huwelijken mochten of op ziekenbezoek.

Ontslag

Johnson heeft de aantijgingen altijd ontkend. Wel ontsloeg hij een van zijn woordvoerders, die tijdens een repetitie voor een corona-persconferentie lacherig deed over een ‘illegale’ borrel die kort daarvoor was gehouden. Johnson liet een onderzoek instellen, maar inmiddels is gebleken dat zijn onderzoeker, de kabinetssecretaris, zelf ook op een borrel was geweest.

De hoop van Johnson dat de affaire vanzelf overwaait is vergeefs gebleken. Het vermoeden bestaat dat Cummings, die zijn oude baas ten val wil brengen uit wraak voor zijn ontslag, nog meer informatie heeft. Cummings zelf heeft de lockdownregels ook geschonden, maar Johnson nam indertijd genoegen met diens uitleg.