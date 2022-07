Johnson wankelt, maar tuimelt nog niet van het pluche. ‘Je moet hem bijna fysiek uit de ambtswoning slepen’

Boris Johnson tijdens een persconferentie in november vorig jaar. Beeld AP

Dag Patrick, het einde van Boris Johnson als premier is al vele malen aangekondigd. Wat verandert het opstappen van twee ministers en twee staatssecretarissen aan de situatie?

‘Tot dinsdag was het kabinet unaniem in zijn steun voor Johnson. Dat is nu niet meer het geval. Als twee ministers weggaan, is dat normaal gesproken het einde van een premier. Dan is het voorbij. Zeker als het om dit soort posten gaat: de minister van Financiën is erg belangrijk en de minister van Volksgezondheid was ook een zwaargewicht.

‘De brieven van de twee vertrokken ministers waren bovendien genadeloos over Johnson. Die ministers dienden niet beleefd hun ontslag in, maar brandden de premier helemaal af. Daar komt nog bij dat niet alleen de ministers, maar ook de vicevoorzitter van de partij en een stuk of drie lagere leden van de regering zijn opgestapt.’

Hoe was de verhouding tussen de twee ministers en Johnson?

‘Niet zo heel gemakkelijk. Als er twee ministers in de regering waren met wie Johnson moeite had, dan waren het deze twee wel. Minister van Financiën, Rishi Sunak, wordt vaak genoemd als toekomstig premier. Daarom was hij voor Johnson een gevaar. Tussen de premier en de minister van Financiën bestaat sowieso vaak spanning, omdat het allebei machtige mensen zijn.

‘Ook inhoudelijk had Johnson een probleem met Sunak. Johnson geeft namelijk heel veel geld uit: de miljarden stromen weg. Hij ziet geld uitgeven als een manier om populair te blijven. Maar de minister van Financiën probeert toch altijd de economische realiteit te blijven zien en de uitgaven niet te veel te verhogen. Johnson zei dinsdag al: nu Sunak weg is, kan ik eindelijk de belasting verlagen.

‘De minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, was een oude rivaal van Johnson. Ze waren drie jaar geleden allebei kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij. Ze waren redelijk goede collega’s, al is Javid wel op een gegeven moment door Johnson opzijgezet als minister van Financiën. Dat zal Javid niet zijn vergeten.’

Geniet Johnson onder de Britse bevolking nog steun?

‘Als je afgaat op de peilingen van de laatste tijd, niet zo. Johnson is niet meer de alom geliefde premier die hij ooit was. Het laatste half jaar liepen tussentijdse verkiezingen voor Johnson allemaal dramatisch af. Die stembusnederlagen waren al een teken aan de wand.

‘Toch is er ook een grote groep die nog achter Johnson staat. Zij beschouwen al deze affaires als een manier om Brexit te frustreren.’

Wat schrijven de Britse kranten over het politieke voortbestaan van Johnson?

‘Ze schrijven allemaal dat Johnsons einde nabij is. De krant die hem doorgaans het meest steunt, de Daily Mail, vraagt zich op zijn voorpagina af of “het ingevette biggetje” dit kan overleven. Omdat hij voortdurend aan zijn vijanden ontsnapt, is dat Johnsons bijnaam geworden. De oude term voor zo iemand was “The Teflon Man”, maar ik vind “het ingevette varkentje” mooier, omdat Johnsons uiterlijk daar enigszins bij past.

‘Bij Johnson moet je niet denken in klassieke politieke wetten. Normaal gesproken had hij een maand geleden al weg moeten zijn, toen bij een vertrouwensstemming relatief veel mensen zich tegen hem keerden. Johnson is een nieuwe politicus, die enorm strijdvaardig is en lak heeft aan politieke regels. Je moet hem bijna fysiek uit de ambtswoning slepen.’

Hoe staat Johnson er nu voor binnen zijn partij?

‘Binnen de partij worden allerlei manieren bedacht om Johnson weg te krijgen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Waarschijnlijk komen er nieuwe mensen in het fractiebestuur. Die willen het mogelijk maken dat er nog voor het zomerreces weer een vertrouwensstemming komt. Eigenlijk kan dat maar één keer per jaar, maar nu willen ze de regels veranderen.

‘Dat plan zou weleens kans van slagen kunnen hebben. Bij de vorige stemming waren bijna 150 Lagerhuisleden uit zijn fractie tegen Johnson. Er zijn er ongeveer dertig meer nodig om hem weg te krijgen. De kans is groot dat die dertig er inmiddels wel zijn.’

Wat gebeurt er als Johnson zou aftreden?

‘Dan krijg je eerst een leiderschapsverkiezing binnen de Conservatieve Partij. Dat kan een paar maanden duren. Omdat de Conservatieven nog steeds een grote meerderheid in het parlement hebben, wordt die partijleider automatisch ook premier. Stel dat Johnson binnen twee weken vertrekt, dan heeft het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk in de loop van september een nieuwe premier.

‘Het is gebruikelijk dat die nieuwe premier verkiezingen uitschrijft, zodat hij een eigen mandaat krijgt. Theresa May wachtte daar een jaar mee, Johnson een half jaar. In het voorjaar van 2023 zouden er dus misschien wel verkiezingen kunnen komen.’

Wat zouden de gevolgen van een premierwisseling zijn voor het Britse politiek beleid?

‘Voor de Britse opstelling in de oorlog in Oekraïne zijn die gevolgen klein, denk ik. De hele regering steunt Johnson daar namelijk in. Het is vanuit Brits oogpunt een succes.

‘Met Brexit zou het bij een nieuwe premier weleens beter kunnen gaan. In Brussel en in andere Europese steden is een soort afkeer tegen Johnson ontstaan. Ze vinden hem een leugenaar. Een nieuwe premier zou de verhoudingen kunnen verbeteren.

‘Voor de voorstanders van een Schotse onafhankelijkheid is het misschien beter als Johnson aanblijft. In Schotland wordt hij namelijk gehaat. Zolang Johnson premier is, hebben de Schotten iemand tegen wie ze kunnen ageren.’