Johnson verhoogt de zorgbelasting, tot onvrede van zijn partijgenoten

Boris Johnson kondigde dinsdag bij een persconferentie een belastingverhoging aan. Beeld EPA

De lockdowns die het afgelopen anderhalf jaar door de regering-Johnson zijn ingesteld, hebben gezorgd voor een enorme zorgachterstand. Daarnaast zijn de beperkingen van de sociale zorg op het eiland zichtbaar geworden, een probleem dat diverse regeringen hebben laten liggen. Hij verklaarde in het parlement dat de coronacrisis kansen biedt om het land op een betere manier weer op te bouwen.

Maar voor ‘Building Back Better’ is geld nodig. Met een verhoging van 1,25 procent van de premie volksverzekeringen hoopt hij de komende drie jaar omgerekend 41 miljard euro op te halen. Volgens de premier is dat beter dan het verhogen van de inkomstenbelasting, omdat de pijn nu wordt verdeeld over burgers en bedrijven. Een gemiddelde Brit gaat nu zes euro per week meer betalen. Ook de dividendbelasting stijgt.

Binnen zijn partij is onrust ontstaan omdat de Conservatieven normaal gesproken belastingverlaging voorstaat, maar Johnson is een wat atypische Conservatief. Onder zijn bewind speelt de staat een steeds actievere rol, getuige de staatssteun aan bedrijven, invoering van coronapassen en de groene New Deal. The Daily Mail heeft Johnson al met de socialist en oud-Labour-leider Jeremy Corbyn vergeleken.

Johnson gokt erop dat de bevolking de premieverhoging accepteert omdat de NHS ervan zal profiteren. Hij omschreef het zorgstelsel als de jaloersmakende ‘trots van de natie’. De hervorming van de sociale zorg komt met een limiet voor de eigen financiële bijdrage, wat betekent dat ouderen hun huis niet langer hun hoeven ‘op te eten’ voor een plek in een verzorgingstehuis. Vooral vermogende Britten zullen hiervan profiteren.