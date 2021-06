Johnson stelt Britse ‘Freedom Day’ uit om Delta-variant

Premier Johnson onderweg naar zijn persconferentie maandag. Beeld AP

Johnson benadrukte maandag op een persconferentie dat de bevolking nog even geduld moet houden. ‘Ik denk dat het verstandig is om nog iets langer te wachten’, aldus de premier. De extra weken moeten gebruikt worden om miljoenen meer bewoners te vaccineren en om levens te redden. Johnson: ‘Zoals de zaken er nu voor staan, ben ik ervan overtuigd dat we niet meer dan vier weken nodig zullen hebben.’

Het uitstel van ‘Freedom Day’ is een bittere pil voor de bevolking die reikhalzend had uitgekeken naar de beëindiging van de laatste coronaregels. Het komt echter niet onverwacht omdat de laatste dagen al was uitgelekt dat Johnson zou luisteren naar adviezen van wetenschappers om tot uitstel over te gaan.

Volgens de routekaart van de regering zou uiterlijk 21 juni een einde worden gemaakt aan de meeste beperkende maatregelen. Dit zou betekenen dat cafés, restaurants, nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden weer volledig open konden gaan. Cafés, restaurants en theaters moeten zich nu houden aan een bepaald aantal bezoekers. Nachtclubs zijn sinds het begin van de lockdown vorig jaar gesloten en blijven nu dicht.

Doelpalen

Johnson wordt ervan beticht de doelpalen telkens te verplaatsen. ‘We begonnen met de belofte dat we het land kunnen openen zodra alle kwetsbare burgers zijn gevaccineerd en nu zegt de premier dat we niet terug kunnen keren naar ons oude leven totdat iedereen een prik heeft gehad, en nog dan valt het maar te bezien,’ zegt de Conservatieve politicus Ian Jones.

Een wetenschapper, de psycholoog Susan Michie, heeft zelfs beweerd dat sommige coronamaatregelen, zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes, moeten blijven.

De bekende theaterproducent Andrew Lloyd Webber, partijgenoot van Johnson en voormalig lid van het Hogerhuis, dreigde afgelopen week nog zijn theaters volledig open te gooien als ‘Freedom Day’ zou worden uitgesteld. Ook oud-premier Theresa May leverde kritiek op de voorzichtige Johnson.

De afgelopen weken lieten een snelle groei zien van het aantal besmettingen veroorzaakt door de Delta-variant, vooral in het noorden van Engeland. Volgens gezondheidsdeskundigen is deze coronavariant zo’n zestig procent meer besmettelijker dan de variant van het virus die tot nu toe het gevaarlijkst was in het Verenigd Koninkrijk.

Op maandag waren er 7.742 nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk en drie doden. Afgelopen week steeg het aantal nieuwe besmettingen met bijna vijftig procent vergeleken met de vorige week. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Mede door het forse aantal vaccinaties heeft de opmars van de nieuwe variant niet geleid tot een crisissituatie op de ic’s. Tot nu toe zijn bijna dertig miljoen Britten volledig gevaccineerd, zo’n 57 procent van de bevolking. Ruim 41 miljoen inwoners hebben al één dosis van het vaccin gekregen.

Vaccinaties

Het aantal ziekenhuisopnamen is nog altijd aan de lage kant, ver onder de voorspellingen van Sage, het Britse OMT. Uit onderzoek is gebleken dat de vaccinaties bijzonder effectief zijn en dat vooral oudere mensen die zich niet hebben laten inenten problemen krijgen met de Delta-variant. Daarnaast is gebleken dat vooral jongere Britten thans besmet raken. Voor hen is het virus doorgaans minder gevaarlijk, omdat zij er minder ernstig ziek van worden.

De burgemeester van Londen Sadiq Khan, die altijd voor lockdowns heeft gepleit, maakt zich nu grote zorgen over de aanstaande verlengingen. De hoofdstad kent relatief weinig besmettingen en is herstellende van de lockdowns. Johnson had ervoor kunnen kiezen om alleen de beperkingen alleen voor het noorden van het land te verlengen, maar dat ligt electoraal slecht. De indruk kan dan ontstaan dat hij het rijke zuiden voortrekt.

Bij zijn besluit zal Johnson ook naar de opiniepeilingen hebben gekeken. Meer dan de helft van de Britten is tegen het teruggeven van alle vrijheden.

Het uitstel is vooral een grote slag voor de kunstwereld, die al zo zwaar getroffen is door de lockdownmaatregelen van de afgelopen vijftien maanden. Openluchttheaters hadden gehoopt voor volle bakken te kunnen spelen deze zomer. Daar behoort onder meer het Minack Theatre in Cornwall toe, dat tijdens de G7 top werd bezocht door de partners van de wereldleiders. Dit magische theater dreigt in grote financiele problemen te komen.