Johnson krijgt als eerste zittende premier een boete, maar blijft aan. ‘Hij is een zondagskind dat altijd gered wordt’

Beeld AP

Dag Patrick, de Britse kranten houden meestal wel van een schandaal. Hoe waren de reacties vandaag?

‘Het nieuws staat natuurlijk groot op alle voorpagina’s. Het is ook een historische gebeurtenis: Johnson is de eerste premier die tijdens zijn ambtstermijn een boete krijgt. Bovendien zijn zijn vrouw en minister van Financiën Rishi Sunak ook op de bon geslingerd. De meeste krantenkoppen waren dus vernietigend.

‘The Daily Telegraph, de krant waar Johnson zelf heeft gewerkt, was wat milder. Die legde de nadruk op zijn excuses en drukte zijn citaat dat men beter mag verwachten van een premier groot af. Echte steun kreeg hij van The Daily Mail, die zich vooral richtte op de mensen die nu om zijn aftreden roepen. ‘Weten ze niet dat er een oorlog bezig is?’, vroeg die krant.’

Johnson weigert om af te treden, heeft hij zijn politieke leven te danken aan de oorlog in Oekraïne?

‘Dat denk ik wel. Als hij de boete in januari of februari had gekregen, was hij vrijwel zeker opgestapt. Dat hij er nog zit, is dus voornamelijk te danken aan het idee dat er nu geen tijd is voor dit soort trivialiteiten. Partijleden die voorheen om zijn aftreden riepen, willen nu dat hij blijft. Hij heeft geluk gehad, maar dat past wel bij hem. Johnson is een zondagskind dat altijd op de een of andere manier gered wordt.

‘Hij heeft ook het geluk dat de politie de bekeuringen tijdens het paasreces heeft uitgevaardigd. Het parlement is niet aanwezig, dus hij hoeft daar ook niet te komen om te worden aangepakt door de oppositie. Die timing is wel verdacht, de vraag is al opgeroepen of dat expres is. Het is bekend dat de politie dit onderzoek met tegenzin deed, en Downing Street heeft wel enige invloed in die kringen.

‘Het enige gevaar voor Johnson was dat Sunak heeft overwogen om wel op te stappen. Hij is uiteindelijk omgepraat door Boris Johnson. Het botert al langer niet tussen die twee, en als de minister van Financiën opstapt kan de premier natuurlijk niet blijven zitten. De Conservatieve Partij had het Sunak niet vergeven als hij was opgestapt, dan ondermijn je de premier.’

Sunak werd eerder nog genoemd als de voornaamste kandidaat om Johnson op te volgen als hij af zou treden. Nu is hij zelf betrokken. Zijn er na de meer dan vijftig boetes die de politie heeft uitgedeeld nog Tories die smetvrij blijven?

‘Liz Truss, de andere favoriet om Johnson op te volgen, is totaal smetvrij. Voor haar is het dus een goede tijd. De premier en haar belangrijkste rivaal zijn nu beschadigd. Sunak is ook al een week in het nieuws vanwege zijn vrouw, die de Britse belasting ontwijkt door zich te registreren in India. Tegelijkertijd kan Truss zich als minister van Buitenlandse Zaken profileren door strenge sancties uit te vaardigen tegen Rusland.’

Is hiermee dan de kous af voor Partygate?

‘Zeker niet. Volgende week komt het rapport van Sue Gray uit, die intern onderzoek heeft gedaan naar de borrels. Daarnaast komen er waarschijnlijk nog meer boetes, voor andere borrels. Dat kan de situatie nog veranderen. Bij een daarvan heeft Johnson een toespraak gehouden, van een andere is er een foto waarop te zien is hoe hij met zijn vrouw Carrie en adviseur Dominic Cummings in de tuin van een kaasplankje en glas wijn geniet. Zelf zei hij dat ze buiten vergaderden, veel veiliger dan binnen.

‘De hamvraag is of Johnson echt heeft gelogen toen hij zei dat hij geen regels had overtreden. Dat verjaardagsfeestje duurde negen minuten, Johnson dacht dat hij zich aan de regels hield. Als de politie daar anders over denkt, betekent dat dan dat hij heeft gelogen?

‘Het komt in ieder geval vreemd over dat hij zijn eigen regels niet kan begrijpen of interpreteren. Waarschijnlijk kan of wil hij ook niet begrijpen hoe gevoelig dit ligt. Regels en Boris zijn gewoon geen ideale combinatie, hij denkt daar altijd nogal nonchalant over.’