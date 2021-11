Klimaatblog

Johnson: ‘Jongere generaties zullen het ons niet vergeven als we falen’ • VN-chef: elk jaar nieuwe klimaatdoelen nodig als top mislukt

• Vandaag en morgen begint de klimaattop COP26 in Glasgow met een reeks verklaringen van wereldleiders. Volg hier het laatste nieuws.

• Ook Mark Rutte zal de conferentie vandaag kort toespreken.

• Hoe groot is de klimaatcrisis? En welke oplossingen kunnen het tij nog keren? Dat leest u in onze klimaatspecial.