Johnson gaat toch om uitstel Brexit vragen als er op 19 oktober nog geen deal is

De Britse premier Boris Johnson verlaat Downing Street 10 Beeld AP

Hoe dit te rijmen valt met de belofte van de Britse premier, herhaaldelijk gedaan, om de Europese Unie op 31 oktober te verlaten, weet niemand.

Net zoals Theresa May destijds de slogan ‘Brexit means Brexit’ uitentreuren herhaalde, zo heeft Johnson zeker honderd keer gezegd dat Brexit voor Halloween voltooid zal zijn. De afgelopen weken hebben anonieme bronnen rondom Johnson gesuggereerd dat hij de door het parlement opgestelde uitstelwet zal negeren om dat doel te bereiken. Ook was er sprake van dat Johnson de uitstelbrief zal doen volgen door een brief waarin hij de EU-leiders vraagt de eerdere brief te negeren.

Tegenover de BBC stellen regeringsbronnen dat het nog steeds mogelijk is de wet uit te voeren en de EU toch te verlaten. ‘Mensen moeten even wachten hoe deze twee zaken met elkaar kunnen worden verenigd.’

Volgens advocaat Aidan O’Neill van de EU-gezinde Schotten die Johnson willen dwingen om de onderhandelingen over Brexit voort te zetten, is deze uitlating ‘een bewijs van het effectbejag, het verkeerd willen begrijpen en misinterpretatie van de wet door de regering’. Bij het Schotse hof spelen nu twee zaken waarin eisers Johnson juridisch willen dwingen de Brexit-onderhandelingen voort te zetten.

Namaak bankbiljetten met daarop afbeeldingen van Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg Beeld Getty Images

Een deal is nog ver weg. In Brussel is afgelopen dagen negatief gereageerd op het voorstel dat de Britten woensdag hebben gedaan. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, noemde het ‘niet overtuigend’, en ook Guy Verhofstadt, voorzitter van de Brexit-stuurgroep binnen het Europees Parlement, loopt niet over van enthousiasme. Komende week zullen Johnson en zijn minister van Brexit wederom een Europese tournee houden, op zoek naar steun voor het complexe voorstel.

De Ierse premier zette de zaken verder op scherp door te melden dat de Britse bevolking sinds het aantreden van Johnson als premier eigenlijk het liefst in de Europese Unie wil blijven.