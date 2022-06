Johnson en de Britten drijven verder weg van Europa, maar waarheen?

Boris Johnson woensdag tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis. Beeld Jessica Taylor / UK Parliament / AP

Het vliegtuig stond al bijna op de startbaan en de bedden van het Hope Hostel in Kigali waren opgemaakt, toen dinsdagavond laat het bericht kwam dat de Britse deportatievlucht naar Rwanda niet kon doorgaan. Een anoniem gebleven rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had, buiten kantooruren, geoordeeld dat eerst een juridische herziening met betrekking tot het Rwanda-beleid moest worden afgewacht. Eerder hadden Britse rechters Johnson het voordeel van de twijfel gegund en de vlucht wel toegestaan.

De woede binnen de regering-Johnson over deze interventie uit Straatsburg was aanzienlijk, al kunnen akkefietjes met Europese buren electoraal gezien goed uitpakken. Er werd zelfs gesproken over het verlaten van het Europese mensenrechtenverdrag, dat na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Winston Churchill was opgesteld. Tussen Straatsburg en Londen botert het al jaren niet. Vers in het Britse geheugen liggen de interventies van de Europese rechters bij pogingen van diverse regeringen om terroristen het land uit te zetten.

De Britten zullen het Europese verdrag niet vaarwel zeggen, maar binnenkort komen ze met een eigen zogeheten Bill of Rights, die zal prevaleren boven oordelen uit Straatsburg. Deze wetgeving zal gebaseerd zijn op de Amerikaanse Bill of Rights, of een actualisering vormen van de eigen Bill of Rights die koning Willem III van Oranje in 1689 had geïntroduceerd. De vraag is hoe de Europese Commissie daarop reageert. In het Brexit-akkoord was immers expliciet vastgelegd dat de Britten zich zouden blijven voegen naar uitspraken van het Europese mensenrechtenhof.

Handelsconflict

Een dag eerder hadden de Britten reeds een handelsconflict met Brussel geriskeerd door met een wetsvoorstel te komen dat als doel heeft delen van het Noord-Ierland-protocol buiten werking te stellen. Volgens Londen heeft het protocol tot een politieke impasse in Noord-Ierland geleid eb brengt het het Goedevrijdagakkoord in gevaar, waarin staat dat de pro-Britse unionisten en de pro-Ierse nationalisten de macht moeten delen. Door de huidige douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk voelen de unionisten zich buitenspel gezet.

Brussel reageerde stante pede met rechtszaken, eventueel gevolgd door boetes, sancties of zelfs tarieven. Verantwoordelijk eurocommissaris Maros Sefcovic beweerde dat consumenten in zowel Ierland als Noord-Ierland moeten worden beschermd tegen producten die vanaf het Britse vasteland arriveren. Brexitland reageerde woedend. De invloedrijke commentator Charles Moore, beschermheer van Boris Johnson, vergeleek het optreden van de Europese Commissie in Ulster met dat van de Russen in de Donbas. Deze vergelijking droeg niet bij aan prettige Brits-Europese verhoudingen.

Het is duidelijk dat soevereiniteit, samengebald in de vraag wie het land bestuurt, bij de Britse regering voorop staat. Waar Brussel in de Noord-Ierse kwestie vooral boos over is, is het voornemen van de Britten om het Europees Hof van Justitie in Luxemburg niet langer te erkennen als scheidsrechter bij handelsruzies. Net zomin als dat ze het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een beslissende rol willen geven in het migratie- en uitzettingsbeleid. De Britten wijzen op hun eigen 800 jaar oude geschiedenis in het beschermen van burgerrechten.

Recessie al begonnen

Deze nadruk kan wegens Europese sancties verregaande gevolgen hebben. En dat is juist nu een gevaar. De Britse economie loopt achter bij andere landen binnen de G20. Er is negatieve groei en de inflatie nadert de 11 procent. Volgens sommige economen is de recessie al begonnen. In het parlement moest Johnson erkennen dat niet alles even goed gaat, maar volgens hem speelt hier de wet van de remmende voorsprong. Een half jaar geleden liepen de Bitten juist voorop, omdat ze dankzij het soevereine vaccinatieproces als eerste uit de lockdowns waren gekomen.

Het probleem van de Britse economie gaat dieper dan de gevolgen van corona en de Brexit. In een commentaar met de kop ‘Britain’s real problem (It’s not just Boris Johnson)’ wees het tijdschrift The Economist er deze week op dat de Britse economie al sinds de financiële crisis van 2008 ondermaats presteert. Een heldere economische visie ontbreekt, zo ook bij de regering-Johnson. De brexiteers beginnen te morren. Zij vinden dat de Brexit het land de gelegenheid heeft geboden om het economische roer om te gooien, te beginnen met het verminderen van de belastingdruk. De regering-Johnson, echter, weifelt.

Maar ook de premier zelf vormt een probleem. Gehavend na de vertrouwensstemming, eerder deze maand, bungelt hij met Britse vlaggetjes aan een koord, zoals hij bij de Olympische Spelen van 2012 letterlijk deed. De wispelturige premier kan op weinig vertrouwen rekenen, zeker niet op het Europese vasteland. En dan stapte in deze wilde week ook zijn adviseur Ethische Zaken op, Lord Geidt. Directe aanleiding voor diens dramatische vertrek was het plan van Johnson een internationale afspraak zo te op te rekken dat hij de Britse staalindustrie kon helpen.

Johnson en de brexiteers zien dit als opkomen voor Britse belangen, aan andere kant van het Kanaal wordt er mogelijk anders tegenaan gekeken.