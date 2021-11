Johnson bleek tijdens de klimaattop in Glasgow meer een cheerleader dan een leider

De Britse premier Boris Johnson arriveert op de VN-top over klimaatverandering, COP26, in Glasgow. Beeld AP

‘We kunnen lobbyen, we kunnen vleien, we kunnen aanmoedigen, maar we kunnen soevereine landen niet dwingen iets te doen wat ze niet willen.’ Met deze woorden heeft Boris Johnson zondag zijn teleurstelling geuit over de afloop van ‘zijn’ klimaatconferentie in Glasgow. De Britse premier had gehoopt dat de klimaatambities van het Verenigd Koninkrijk zouden volgen op de COP26, maar op het laatste moment trapten India en China op de noodrem. Global Britain bleek zijn grenzen te hebben, alsmede de verleidingskracht van de blonde cheerleader.

Speciaal voor de slotdagen van de top was Johnson met de trein naar Glasgow gereisd, in de hoop dat zijn aanwezigheid een succes van de top zou maken. Het leek de goede kant op te gaan, totdat de twee landen met de meeste inwoners van de wereld weigerden akkoord te gaan met het ‘uitfaseren’ van steenkool en zich beperkten tot ‘verminderen’. Dat topvoorzitter Alok Sharma op het podium vocht tegen de tranen was het toegeven van de thuisnederlaag. Bij winst zou Johnson zelf waarschijnlijk op het podium hebben gestaan, in het middelpunt van de belangstelling.

Een dag later probeerde Johnson, staand naast Sharma, toch een positieve draai te geven aan het eindresultaat. Het cijfer? Hoger dan een zes, suggereerde hij. Wat onder Brits leiderschap is besloten, was ‘een historisch succes, met een teleurstellend tintje’. Het verschil tussen ‘uitfaseren’ en ‘verminderen’ noemde hij verwaarloosbaar. Volgens Johnson kunnen de nuances van het Engels niet verhinderen dat het steenkolen-tijdperk bijna voorbij is. Met een beoogd handelsakkoord in het achterhoofd, feliciteerde hij de Indiase premier Narendra Modi met diens klimaatambities.

Nero

Tijdens de persconferentie verwarde Johnson ‘Glasgow’ met ‘Edinburgh’, een verspreking die volgens zijn critici een gebrek aan betrokkenheid verraadde. Hij had bij de opening van de conferentie al voor ophef gezorgd door zittend naast Sir David Attenborough in slaap te vallen. ‘We waren met duizenden mensen zo hard aan het werk op COP26,’ schreef de klimaatactivist George Monbiot, ‘dat we amper tijd hadden om te eten of slapen. Johnson viel in slaap en vloog met een privéjet terug naar Londen voor een diner met een klimaatontkenner. Hij is de Nero van onze tijd.’

Niet veel positiever was Labour’s klimaatwoordvoerder Ed Miliband die gewag maakte van een typisch Boris Johnson-optreden: te mooi voordoen en te weinig presteren. ‘Bij de top is bescheiden vooruitgang geboekt,’ zei de oud-partijleider in een reactie, ‘maar een premier die een te vrolijke voorstelling van zaken heeft, dient niemand.’ Miliband doelde met name op de bewering dat de nagestreefde opwarming van 1.5 graden, die de schade aan de planeet zou beperken, nog steeds springlevend is, terwijl deze ambitie dankzij de Aziatische grootmachten feitelijk op de intensive care ligt.

Voorbeeld

Ook van de andere zijde van het politieke spectrum kreeg Johnson kritiek. Zijn oude collega’s bij The Daily Telegraph vroegen zich in een hoofdredactioneel commentaar af of de Britse klimaatpolitiek na Glasgow nog houdbaar is. De Conservatieve regering heeft wettelijk vastgelegd dat het eiland over 29 jaar klimaatneutraal moet zijn. ‘De mensen in het land zullen zich afvragen waarom ze kolen, olie en gas moeten opgeven als de bijdrage van het land aan de wereldwijde uitstoot maar één procent is. Het argument dat we het voorbeeld moeten geven, gaat alleen op als de anderen het volgen.’

Voor Johnson moet het moeilijk zijn geweest om zich geheel op de klimaattop te richten omdat zijn regering wordt geplaagd door onthullingen over dubieus lobbygedrag. De top was nog niet voorbij of een krant onthulde dat zijn minister van Onderwijs Nahim Zahawi naast zijn politieke werk omgerekend 1,4 miljoen euro had verdiend bij een oliemaatschappij. The Spectator, het blad waar hij ooit hoofdredacteur was, schreef dat Johnson geen premier is in een regering, maar een koning in een chaotische hofhouding waar niemand tegen hem in durft te gaan.

In Glasgow kon hij zijn langverwachte debuut maken als ‘wereldkoning’, zijn roeping sinds zijn kindertijd. Het resultaat is minder slecht dan critici hadden verwacht en minder goed dan hijzelf zal hebben gehoopt. Ongewild heeft Johnson de stelling van zijn plaaggeest Nigel Farage onderbouwd, namelijk dat hij meer een ‘cheerleader’ is dan een ‘leader’.